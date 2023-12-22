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В ЛНР открылся штаб поддержки кандидата в президенты Путина - РИА Новости, 22.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:34 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/shtab-1917546888.html
В ЛНР открылся штаб поддержки кандидата в президенты Путина
В ЛНР открылся штаб поддержки кандидата в президенты Путина - РИА Новости, 22.12.2023
В ЛНР открылся штаб поддержки кандидата в президенты Путина
В Луганской Народной Республике открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:34
2023-12-22T17:34
выборы президента россии — 2024
россия
луганская народная республика
владимир путин
общероссийский народный фронт
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. В Луганской Народной Республике открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. "Штаб поддержки будет заниматься сбором подписей и обеспечением легитимности этого процесса, а также координацией наблюдателей, которые будут задействованы в этом процессе", - сообщила руководитель исполнительного комитета общественного движения Общероссийский народный фронт в ЛНР Анна Еременко. Она добавила, что в штаб может прийти любой житель республики старше 18 лет. В штабе заявили, что сбор подписей стартует в ближайшие дни, точки сбора будут работать на территории всей республики. "Пришло время оказать поддержку и самому президенту. Каждая подпись, каждый наш голос - это знак доверия, это уверенность в будущем, которое нам гарантировано", - сказала сопредседатель штаба, руководитель краснодонского музея "Молодая гвардия" Наталья Николаенко. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20231222/genichesk-1917536821.html
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россия, луганская народная республика, владимир путин, общероссийский народный фронт
Выборы президента России — 2024, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт
В ЛНР открылся штаб поддержки кандидата в президенты Путина

В ЛНР открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты Путина

Штаб общественной поддержки Владимира Путина на должность президента страны в Луганске
Штаб общественной поддержки Владимира Путина на должность президента страны в Луганске
Штаб общественной поддержки Владимира Путина на должность президента страны в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. В Луганской Народной Республике открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
"Штаб поддержки будет заниматься сбором подписей и обеспечением легитимности этого процесса, а также координацией наблюдателей, которые будут задействованы в этом процессе", - сообщила руководитель исполнительного комитета общественного движения Общероссийский народный фронт в ЛНР Анна Еременко. Она добавила, что в штаб может прийти любой житель республики старше 18 лет.
Избирательный штаб Владимира Путина в Геническе Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Геническе открыли региональный штаб поддержки Путина
Вчера, 17:05
В штабе заявили, что сбор подписей стартует в ближайшие дни, точки сбора будут работать на территории всей республики.
"Пришло время оказать поддержку и самому президенту. Каждая подпись, каждый наш голос - это знак доверия, это уверенность в будущем, которое нам гарантировано", - сказала сопредседатель штаба, руководитель краснодонского музея "Молодая гвардия" Наталья Николаенко.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
Открытие избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Херсонской области открыли штаб поддержки кандидата в президенты Путина
Вчера, 14:44
 
Выборы президента России — 2024РоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинОбщероссийский народный фронт
 
 
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