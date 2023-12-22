https://ria.ru/20231222/shtab-1917546888.html

В ЛНР открылся штаб поддержки кандидата в президенты Путина

В ЛНР открылся штаб поддержки кандидата в президенты Путина - РИА Новости, 22.12.2023

В ЛНР открылся штаб поддержки кандидата в президенты Путина

В Луганской Народной Республике открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:34

2023-12-22T17:34

2023-12-22T17:34

выборы президента россии — 2024

россия

луганская народная республика

владимир путин

общероссийский народный фронт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917543726_0:97:862:582_1920x0_80_0_0_791360abc28ed7eb94ab5f8f6593fe5c.jpg

ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. В Луганской Народной Республике открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. "Штаб поддержки будет заниматься сбором подписей и обеспечением легитимности этого процесса, а также координацией наблюдателей, которые будут задействованы в этом процессе", - сообщила руководитель исполнительного комитета общественного движения Общероссийский народный фронт в ЛНР Анна Еременко. Она добавила, что в штаб может прийти любой житель республики старше 18 лет. В штабе заявили, что сбор подписей стартует в ближайшие дни, точки сбора будут работать на территории всей республики. "Пришло время оказать поддержку и самому президенту. Каждая подпись, каждый наш голос - это знак доверия, это уверенность в будущем, которое нам гарантировано", - сказала сопредседатель штаба, руководитель краснодонского музея "Молодая гвардия" Наталья Николаенко. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20231222/genichesk-1917536821.html

https://ria.ru/20231222/shtab-1917489685.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, владимир путин, общероссийский народный фронт