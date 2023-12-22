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На Кубани семья участника СВО, оставшаяся без квартиры, получила выплату - РИА Новости, 22.12.2023
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21:22 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/semya-1917585327.html
На Кубани семья участника СВО, оставшаяся без квартиры, получила выплату
На Кубани семья участника СВО, оставшаяся без квартиры, получила выплату - РИА Новости, 22.12.2023
На Кубани семья участника СВО, оставшаяся без квартиры, получила выплату
Семья погибшего участника СВО, которая лишилась квартиры из-за задолженности по ипотеке в Краснодаре, получила более 14 миллионов рублей федеральных и краевых... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T21:22
2023-12-22T21:22
происшествия
россия
краснодар
генеральная прокуратура рф
краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Семья погибшего участника СВО, которая лишилась квартиры из-за задолженности по ипотеке в Краснодаре, получила более 14 миллионов рублей федеральных и краевых выплат, вдове также помогают подобрать другое жилье, при этом судебные разбирательства с новым собственником предыдущей квартиры продолжаются, сообщили в краевой прокуратуре. Ранее Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с выселением из ипотечной квартиры вдовы участника спецоперации с двумя детьми в Краснодаре. Суд расторгнул кредитный договор по инициативе банка, жилое помещение взыскали. Ведомство поручило оказать содействие в подборе и покупке нового жилья. Как рассказал РИА Новости адвокат Александр Валявский, семья намерена обращаться в суд, чтобы вернуть квартиру. По его мнению, нарушением является то, что выставленная на торги квартира была единственным жильем и приобреталась за счет материнского капитала. В сентябре Краснодарский краевой суд пересмотрел дело и отменил взыскание на квартиру. "Указанный судебный акт обжалован новым собственником жилья, в связи с чем определением Четвертого Кассационного суда общей юрисдикции от 16.11.2023 вышеуказанное апелляционное определение отменено… В настоящее время семья Мкртчян проживает на съемной квартире, осуществлены региональные и федеральные выплаты на общую сумму более 14 миллионов рублей", - сказано в релизе прокуратуры. Отмечается, что дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Семье также назначено ежемесячное пособие и пенсия по случаю потери кормильца, оказано содействие в подборке жилья, добавляют в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20231219/rudakov-1916699564.html
https://ria.ru/20230524/pomosch-1873819057.html
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происшествия, россия, краснодар, генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд
Происшествия, Россия, Краснодар, Генеральная прокуратура РФ, Краснодарский краевой суд
На Кубани семья участника СВО, оставшаяся без квартиры, получила выплату

На Кубани оставшейся без квартиры семье бойца СВО выплатили 14 миллионов рублей

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Семья погибшего участника СВО, которая лишилась квартиры из-за задолженности по ипотеке в Краснодаре, получила более 14 миллионов рублей федеральных и краевых выплат, вдове также помогают подобрать другое жилье, при этом судебные разбирательства с новым собственником предыдущей квартиры продолжаются, сообщили в краевой прокуратуре.
Ранее Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с выселением из ипотечной квартиры вдовы участника спецоперации с двумя детьми в Краснодаре. Суд расторгнул кредитный договор по инициативе банка, жилое помещение взыскали. Ведомство поручило оказать содействие в подборе и покупке нового жилья. Как рассказал РИА Новости адвокат Александр Валявский, семья намерена обращаться в суд, чтобы вернуть квартиру. По его мнению, нарушением является то, что выставленная на торги квартира была единственным жильем и приобреталась за счет материнского капитала. В сентябре Краснодарский краевой суд пересмотрел дело и отменил взыскание на квартиру.
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"Указанный судебный акт обжалован новым собственником жилья, в связи с чем определением Четвертого Кассационного суда общей юрисдикции от 16.11.2023 вышеуказанное апелляционное определение отменено… В настоящее время семья Мкртчян проживает на съемной квартире, осуществлены региональные и федеральные выплаты на общую сумму более 14 миллионов рублей", - сказано в релизе прокуратуры.
Отмечается, что дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Семье также назначено ежемесячное пособие и пенсия по случаю потери кормильца, оказано содействие в подборке жилья, добавляют в надзорном ведомстве.
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