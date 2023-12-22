https://ria.ru/20231222/semya-1917585327.html

На Кубани семья участника СВО, оставшаяся без квартиры, получила выплату

На Кубани семья участника СВО, оставшаяся без квартиры, получила выплату - РИА Новости, 22.12.2023

На Кубани семья участника СВО, оставшаяся без квартиры, получила выплату

Семья погибшего участника СВО, которая лишилась квартиры из-за задолженности по ипотеке в Краснодаре, получила более 14 миллионов рублей федеральных и краевых... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T21:22

2023-12-22T21:22

2023-12-22T21:22

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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Семья погибшего участника СВО, которая лишилась квартиры из-за задолженности по ипотеке в Краснодаре, получила более 14 миллионов рублей федеральных и краевых выплат, вдове также помогают подобрать другое жилье, при этом судебные разбирательства с новым собственником предыдущей квартиры продолжаются, сообщили в краевой прокуратуре. Ранее Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с выселением из ипотечной квартиры вдовы участника спецоперации с двумя детьми в Краснодаре. Суд расторгнул кредитный договор по инициативе банка, жилое помещение взыскали. Ведомство поручило оказать содействие в подборе и покупке нового жилья. Как рассказал РИА Новости адвокат Александр Валявский, семья намерена обращаться в суд, чтобы вернуть квартиру. По его мнению, нарушением является то, что выставленная на торги квартира была единственным жильем и приобреталась за счет материнского капитала. В сентябре Краснодарский краевой суд пересмотрел дело и отменил взыскание на квартиру. "Указанный судебный акт обжалован новым собственником жилья, в связи с чем определением Четвертого Кассационного суда общей юрисдикции от 16.11.2023 вышеуказанное апелляционное определение отменено… В настоящее время семья Мкртчян проживает на съемной квартире, осуществлены региональные и федеральные выплаты на общую сумму более 14 миллионов рублей", - сказано в релизе прокуратуры. Отмечается, что дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Семье также назначено ежемесячное пособие и пенсия по случаю потери кормильца, оказано содействие в подборке жилья, добавляют в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20231219/rudakov-1916699564.html

https://ria.ru/20230524/pomosch-1873819057.html

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происшествия, россия, краснодар, генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд