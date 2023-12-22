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Греф считает, что Сбербанк можно было бы приватизировать - РИА Новости, 22.12.2023
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11:12 22.12.2023 (обновлено: 12:44 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/sberbank-1917415883.html
Греф считает, что Сбербанк можно было бы приватизировать
Греф считает, что Сбербанк можно было бы приватизировать - РИА Новости, 22.12.2023
Греф считает, что Сбербанк можно было бы приватизировать
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что можно было бы приватизировать Сбербанк: вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:12
2023-12-22T12:44
герман греф
экономика
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что можно было бы приватизировать Сбербанк: вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность всего рынка, а вырученные деньги государство могло бы вложить в реализацию, например, ВСМ."Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк. Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."Если бы государство в какой-то момент времени решило приватизировать 25% Сбербанка, - а для контроля государства достаточно 25% плюс одна акция, - это бы повысило инвестиционную привлекательность российского рынка и стимулировало весь финансовый рынок", - добавил глава Сбербанка.Греф отметил, что вырученные деньги государство бы могло пустить на инфраструктурные проекты, например, строительство ВСМ.
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герман греф, экономика, сбербанк россии, россия
Герман Греф, Экономика, Сбербанк России, Россия
Греф считает, что Сбербанк можно было бы приватизировать

Греф: подавляющее большинство госкомпаний в России можно приватизировать

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что можно было бы приватизировать Сбербанк: вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность всего рынка, а вырученные деньги государство могло бы вложить в реализацию, например, ВСМ.
"Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк. Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Если бы государство в какой-то момент времени решило приватизировать 25% Сбербанка, - а для контроля государства достаточно 25% плюс одна акция, - это бы повысило инвестиционную привлекательность российского рынка и стимулировало весь финансовый рынок", - добавил глава Сбербанка.
Греф отметил, что вырученные деньги государство бы могло пустить на инфраструктурные проекты, например, строительство ВСМ.
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