https://ria.ru/20231222/sberbank-1917415883.html

Греф считает, что Сбербанк можно было бы приватизировать

Греф считает, что Сбербанк можно было бы приватизировать - РИА Новости, 22.12.2023

Греф считает, что Сбербанк можно было бы приватизировать

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что можно было бы приватизировать Сбербанк: вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:12

2023-12-22T11:12

2023-12-22T12:44

герман греф

экономика

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что можно было бы приватизировать Сбербанк: вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность всего рынка, а вырученные деньги государство могло бы вложить в реализацию, например, ВСМ."Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк. Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."Если бы государство в какой-то момент времени решило приватизировать 25% Сбербанка, - а для контроля государства достаточно 25% плюс одна акция, - это бы повысило инвестиционную привлекательность российского рынка и стимулировало весь финансовый рынок", - добавил глава Сбербанка.Греф отметил, что вырученные деньги государство бы могло пустить на инфраструктурные проекты, например, строительство ВСМ.

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россия

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Влада Копылова

герман греф, экономика, сбербанк россии, россия