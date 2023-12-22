https://ria.ru/20231222/sanktsii-1917539616.html

Байден расширил возможности администрации США по введению санкций

Байден расширил возможности администрации США по введению санкций - РИА Новости, 22.12.2023

Байден расширил возможности администрации США по введению санкций

Президент США Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения санкций против России, сообщил Белый дом. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:16

2023-12-22T17:16

2023-12-22T17:39

сша

россия

в мире

джо байден

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения санкций против России, сообщил Белый дом.Документ, в частности, дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии Москве при обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса.У администрации США также появились дополнительные возможности блокировать импорт продукции российского происхождения в случае ее глубокой переработки в третьих странах. Речь идет об алмазах, морепродуктах и алкогольных напитках, пояснили в тексте документа.О планах Байдена подписать указ, направленный на усиление санкций против России в финансовой сфере, стало известно в пятницу. Как отмечали в Белом доме, новый инструмент позволит Вашингтону "преследовать финансовые учреждения", стоящие перед выбором: позволять своим компаниям шаги, которые могут расценить как содействие российскому ВПК, или прекратить взаимодействие с Москвой.Белый дом анонсировал этот указ на фоне отсутствия подвижек в согласовании конгрессом запроса администрации о продолжении помощи Украине. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. Американская администрация вновь повторила, что поддержка запроса имеет критическое значение.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20231221/sanktsii-1917217939.html

https://ria.ru/20231213/bayden-1915429305.html

https://ria.ru/20231222/shveytsariya-1917519823.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, в мире, джо байден, санкции в отношении россии