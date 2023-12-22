Рейтинг@Mail.ru
Байден расширил возможности администрации США по введению санкций - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 22.12.2023 (обновлено: 17:39 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/sanktsii-1917539616.html
Байден расширил возможности администрации США по введению санкций
Байден расширил возможности администрации США по введению санкций - РИА Новости, 22.12.2023
Байден расширил возможности администрации США по введению санкций
Президент США Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения санкций против России, сообщил Белый дом. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:16
2023-12-22T17:39
сша
россия
в мире
джо байден
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917544453_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0874fa9e7e7e95046d21d16bc82acd2d.jpg
ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения санкций против России, сообщил Белый дом.Документ, в частности, дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии Москве при обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса.У администрации США также появились дополнительные возможности блокировать импорт продукции российского происхождения в случае ее глубокой переработки в третьих странах. Речь идет об алмазах, морепродуктах и алкогольных напитках, пояснили в тексте документа.О планах Байдена подписать указ, направленный на усиление санкций против России в финансовой сфере, стало известно в пятницу. Как отмечали в Белом доме, новый инструмент позволит Вашингтону "преследовать финансовые учреждения", стоящие перед выбором: позволять своим компаниям шаги, которые могут расценить как содействие российскому ВПК, или прекратить взаимодействие с Москвой.Белый дом анонсировал этот указ на фоне отсутствия подвижек в согласовании конгрессом запроса администрации о продолжении помощи Украине. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. Американская администрация вновь повторила, что поддержка запроса имеет критическое значение.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20231221/sanktsii-1917217939.html
https://ria.ru/20231213/bayden-1915429305.html
https://ria.ru/20231222/shveytsariya-1917519823.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917544453_205:0:2872:2000_1920x0_80_0_0_2789c1678d73c742be5d5b8bee3d1d8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, джо байден, санкции в отношении россии
США, Россия, В мире, Джо Байден, Санкции в отношении России
Байден расширил возможности администрации США по введению санкций

Байден расширил возможности администрации США по введению санкций против России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения санкций против России, сообщил Белый дом.
Документ, в частности, дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии Москве при обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Эксперт: конгресс винит Байдена за провал нефтяных санкций против России
21 декабря, 14:56
У администрации США также появились дополнительные возможности блокировать импорт продукции российского происхождения в случае ее глубокой переработки в третьих странах. Речь идет об алмазах, морепродуктах и алкогольных напитках, пояснили в тексте документа.
О планах Байдена подписать указ, направленный на усиление санкций против России в финансовой сфере, стало известно в пятницу. Как отмечали в Белом доме, новый инструмент позволит Вашингтону "преследовать финансовые учреждения", стоящие перед выбором: позволять своим компаниям шаги, которые могут расценить как содействие российскому ВПК, или прекратить взаимодействие с Москвой.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Байден высморкался, пока Зеленский благодарил его за новые санкции
13 декабря, 01:51
Белый дом анонсировал этот указ на фоне отсутствия подвижек в согласовании конгрессом запроса администрации о продолжении помощи Украине. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. Американская администрация вновь повторила, что поддержка запроса имеет критическое значение.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Швейцария вслед за Евросоюзом ввела новые санкции против России
Вчера, 16:15
 
СШАРоссияВ миреДжо БайденСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала