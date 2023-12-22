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Греф не ждет радикальных негативных изменений в санкциях против России - РИА Новости, 22.12.2023
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11:36 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/sanktsii-1917424059.html
Греф не ждет радикальных негативных изменений в санкциях против России
Греф не ждет радикальных негативных изменений в санкциях против России - РИА Новости, 22.12.2023
Греф не ждет радикальных негативных изменений в санкциях против России
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не ждет радикальных изменений с точки зрения международных санкций против России в следующем году - наоборот, будут... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:36
2023-12-22T11:36
экономика
герман греф
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не ждет радикальных изменений с точки зрения международных санкций против России в следующем году - наоборот, будут улучшения ситуации из-за адаптации бизнеса. "Все, что касается экономики, очевидно: нарастет санкционное давление. Как мне кажется, чем-то удивить тяжело, даже перестали следить за санкциями, потому что мы одна из санкционных компаний и одна из самых санкционных стран в мире", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, какие риски он видит в следующем году. "Я не могу себе представить санкции, которые еще больше нам навредили, чем то, что уже сделано, поэтому не ожидаю здесь каких-то радикальных негативных изменений. Скорее, наверное, наоборот, будут позитивные изменения, потому что теперь постепенно бизнес адаптируется к ситуации и появляется больше и больше собственных продуктов", - добавил он.
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экономика, герман греф, россия
Экономика, Герман Греф, Россия
Греф не ждет радикальных негативных изменений в санкциях против России

Греф не ждет радикальных негативных изменений в санкциях против России в 2024 г

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не ждет радикальных изменений с точки зрения международных санкций против России в следующем году - наоборот, будут улучшения ситуации из-за адаптации бизнеса.
"Все, что касается экономики, очевидно: нарастет санкционное давление. Как мне кажется, чем-то удивить тяжело, даже перестали следить за санкциями, потому что мы одна из санкционных компаний и одна из самых санкционных стран в мире", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, какие риски он видит в следующем году.
"Я не могу себе представить санкции, которые еще больше нам навредили, чем то, что уже сделано, поэтому не ожидаю здесь каких-то радикальных негативных изменений. Скорее, наверное, наоборот, будут позитивные изменения, потому что теперь постепенно бизнес адаптируется к ситуации и появляется больше и больше собственных продуктов", - добавил он.
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Греф считает, что Сбербанк можно было бы приватизировать
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ЭкономикаГерман ГрефРоссия
 
 
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