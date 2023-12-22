https://ria.ru/20231222/sanktsii-1917424059.html
Греф не ждет радикальных негативных изменений в санкциях против России
Греф не ждет радикальных негативных изменений в санкциях против России - РИА Новости, 22.12.2023
Греф не ждет радикальных негативных изменений в санкциях против России
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не ждет радикальных изменений с точки зрения международных санкций против России в следующем году - наоборот, будут... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:36
2023-12-22T11:36
2023-12-22T11:36
экономика
герман греф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733450677_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_911c8dbd2810dc4e1ad6cc9e34812162.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не ждет радикальных изменений с точки зрения международных санкций против России в следующем году - наоборот, будут улучшения ситуации из-за адаптации бизнеса. "Все, что касается экономики, очевидно: нарастет санкционное давление. Как мне кажется, чем-то удивить тяжело, даже перестали следить за санкциями, потому что мы одна из санкционных компаний и одна из самых санкционных стран в мире", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, какие риски он видит в следующем году. "Я не могу себе представить санкции, которые еще больше нам навредили, чем то, что уже сделано, поэтому не ожидаю здесь каких-то радикальных негативных изменений. Скорее, наверное, наоборот, будут позитивные изменения, потому что теперь постепенно бизнес адаптируется к ситуации и появляется больше и больше собственных продуктов", - добавил он.
https://ria.ru/20231222/sberbank-1917415883.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733450677_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_2eaa69ee1fc35fd1bfa95d75bf79478a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, герман греф, россия
Экономика, Герман Греф, Россия
Греф не ждет радикальных негативных изменений в санкциях против России
Греф не ждет радикальных негативных изменений в санкциях против России в 2024 г
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил
, что не ждет радикальных изменений с точки зрения международных санкций против России в следующем году - наоборот, будут улучшения ситуации из-за адаптации бизнеса.
"Все, что касается экономики, очевидно: нарастет санкционное давление. Как мне кажется, чем-то удивить тяжело, даже перестали следить за санкциями, потому что мы одна из санкционных компаний и одна из самых санкционных стран в мире", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, какие риски он видит в следующем году.
"Я не могу себе представить санкции, которые еще больше нам навредили, чем то, что уже сделано, поэтому не ожидаю здесь каких-то радикальных негативных изменений. Скорее, наверное, наоборот, будут позитивные изменения, потому что теперь постепенно бизнес адаптируется к ситуации и появляется больше и больше собственных продуктов", - добавил он.
Греф считает, что Сбербанк можно было бы приватизировать