https://ria.ru/20231222/sanktsii-1917424059.html

Греф не ждет радикальных негативных изменений в санкциях против России

Греф не ждет радикальных негативных изменений в санкциях против России - РИА Новости, 22.12.2023

Греф не ждет радикальных негативных изменений в санкциях против России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не ждет радикальных изменений с точки зрения международных санкций против России в следующем году - наоборот, будут... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:36

2023-12-22T11:36

2023-12-22T11:36

экономика

герман греф

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не ждет радикальных изменений с точки зрения международных санкций против России в следующем году - наоборот, будут улучшения ситуации из-за адаптации бизнеса. "Все, что касается экономики, очевидно: нарастет санкционное давление. Как мне кажется, чем-то удивить тяжело, даже перестали следить за санкциями, потому что мы одна из санкционных компаний и одна из самых санкционных стран в мире", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, какие риски он видит в следующем году. "Я не могу себе представить санкции, которые еще больше нам навредили, чем то, что уже сделано, поэтому не ожидаю здесь каких-то радикальных негативных изменений. Скорее, наверное, наоборот, будут позитивные изменения, потому что теперь постепенно бизнес адаптируется к ситуации и появляется больше и больше собственных продуктов", - добавил он.

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россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, герман греф, россия