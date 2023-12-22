https://ria.ru/20231222/sanktsii-1917365967.html

Новые антироссийские санкции Японии по запрету на экспорт вступили в силу

Новые антироссийские санкции Японии по запрету на экспорт вступили в силу - РИА Новости, 22.12.2023

Новые антироссийские санкции Японии по запрету на экспорт вступили в силу

Санкции, объявленные Японией против 57 компаний из России 15 декабря, вступают в силу в пятницу. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T00:53

2023-12-22T00:53

2023-12-22T00:53

россия

донецкая народная республика

япония

ксения мишонова

татьяна москалькова

сергей рудской

главное разведывательное управление рф

уральский завод гражданской авиации

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ТОКИО, 22 дек – РИА Новости. Санкции, объявленные Японией против 57 компаний из России 15 декабря, вступают в силу в пятницу. Санкционный список, который вводит запрет на экспорт в отношении этих организаций, пополнился 57 юридическими лицами из России. В их числе - Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод, ЦНИИ "Буревестник", компания "ЭНИКС", Специальное конструкторское бюро, Казанский пороховой завод, ЦНИИ Химии и механики, Ростовский НИИ радиосвязи, холдинг "Информатест", 150-й авиационный ремонтный завод, 810-й авиационный ремонтный завод, Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина, концерн ЦНИИ "Электроприбор", АО "Дукс", Восточная верфь, Информационные спутниковые системы им. Решетнева, ИЭМЗ "Купол", Казанский оптико-механический завод, Хабаровский судостроительный завод, Машиностроительная компания "Витязь", Северное производственное объединение "Арктика" и другие компании. Таким образом, в списке теперь 494 компании и организации из России, в отношении которых Япония ввела запрет на экспорт. Также 15 декабря был объявлен запрет на экспорт и в отношении шести иностранных копаний, но он вступит в силу 27 декабря: это I JET GLOBAL DMCC и Success Aviation Services FZC из ОАЭ, компания Тако из Армении, I JET GLOBAL DMCC из Сирии, Alpha Beta Creative Industries LLC и GFK Logistic Asia LLC из Узбекистана. Кроме того, были введены санкции против 35 физических лиц из России, в том числе из новых регионов и Крыма, и 43 юридических лиц в виде заморозки активов. Они вступили в силу в день объявления 15 декабря. В новом списке фигурируют также детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской, ряд генералов российской армии и другие. Помимо этого опубликован список из 16 лиц из новых российских регионов, чьи активы также будут заморожены: мэр Мариуполя Олег Моргун, комиссар по правам человека ДНР Дарья Морозова, директор детского дома Олешки Виталий Сук, сенатор от Херсонской области Константин Басюк, сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, министр культуры Крыма Татьяна Манежина, Элеонора Федоренко – наблюдатель по правам детей при главе ДНР, директоры музеев из Херсона Наталья Десятова (Лютова) и Татьяна Братченко, директор исторического музея Мариуполя Наталья Капустникова, директор музея в Тавриде Андрей Мальгин, комиссар по правам человека ЛНР Виктория Сердюкова, командир подразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко (Крот), Сергей Дубинский (Хмурый) глава ГРУ ДНР. После ввода в действие этих санкций активы будут заморожены у 250 компаний и организаций и 1046 физических лиц (в том числе 327 из новых регионов и Крыма). С прошлого года Япония ввела запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование, летательные аппараты, игрушки. Летом был введен запрет на экспорт в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя больше 1,9 литра, гибридных автомобилей, плагин гибридных автомобилей, электромобилей. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки. МИД РФ ранее заявил, что японские санкции нелегитимны, а Токио пытается "вырваться в лидеры антироссийских рестрикций". Кроме того, в министерстве сообщили, что российская сторона на фоне откровенно враждебного курса Японии не видит никакой возможности продолжать диалог о заключении мирного договора.

https://ria.ru/20231221/sanktsii-1917108200.html

https://ria.ru/20231221/sanktsii-1917230541.html

https://ria.ru/20231220/sanktsii-1916865323.html

россия

донецкая народная республика

япония

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россия, донецкая народная республика, япония, ксения мишонова, татьяна москалькова, сергей рудской, главное разведывательное управление рф, уральский завод гражданской авиации, цнии "буревестник", санкции в отношении россии