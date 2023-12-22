https://ria.ru/20231222/samolet-1917458981.html

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Сургуте

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Сургуте - РИА Новости, 22.12.2023

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Сургуте

Самолет "Уральских авиалиний", следовавший из Екатеринбурга в Благовещенск, экстренно сел в Сургуте (ХМАО) из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:39

2023-12-22T13:39

2023-12-22T13:39

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", следовавший из Екатеринбурга в Благовещенск, экстренно сел в Сургуте (ХМАО) из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. "Действительно, вчера в 22.45 (20.45 мск) в аэропорту Сургута экстренно совершил посадку самолет "Уральских авиалиний", следовавший из Екатеринбурга в Благовещенск, по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По предварительным данным, какой-либо криминальной составляющей в этой истории нет, из аэропорта мужчину госпитализировали в одну из местных больниц", – сказал собеседник агентства. Ранее Telegram-канал SHOT писал, что пассажиру самолета, летевшего из Екатеринбурга в Благовещенск, резко стало плохо, он потерял сознание и, как посчитали очевидцы, перестал подавать признаки жизни. В сводках новостей мужчину и вовсе называли умершим. "Пассажир не умер, его забрала скорая помощь, сейчас все у него в порядке", – сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний".

https://ria.ru/20231211/samolet-1914994471.html

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