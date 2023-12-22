https://ria.ru/20231222/sammit-1917479479.html

На саммите Япония – АСЕАН не упоминалась Украина, заявил дипломат

На саммите Япония – АСЕАН не упоминалась Украина, заявил дипломат - РИА Новости, 22.12.2023

На саммите Япония – АСЕАН не упоминалась Украина, заявил дипломат

На юбилейном саммите Япония – ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), посвященном 50-летию сотрудничества Японии и регионального блока, не упоминалась РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:25

2023-12-22T14:25

2023-12-22T14:26

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БАНГКОК, 22 дек – РИА Новости. На юбилейном саммите Япония – ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), посвященном 50-летию сотрудничества Японии и регионального блока, не упоминалась ни Украина, ни санкции против России, сообщила, отвечая на вопрос РИА Новости, генеральный директор департамента АСЕАН МИД Таиланда Усана Пхиранан. Глава департамента АСЕАН выступала перед журналистами в Бангкоке в пятницу на брифинге по итогам юбилейного саммита, прошедшего в Токио 14 – 15 декабря. "Санкции против России на саммите не обсуждались и не упоминались. Вообще, не было упоминаний Украины и украинского конфликта", - сказала глава департамента АСЕАН. "Не упоминались антироссийские санкции и во время обсуждения вопросов, связанных с автомобильной промышленностью, на встречах таиландской делегации с делегацией Японии и с руководителями ведущих предприятий автомобилестроения. Речь шла, в основном, о производстве электромобилей японских марок на таиландских заводах ведущих японских производителей автомобильной техники", - добавила Пхиранан в ответ на уточняющий вопрос агентства. Таиланд в настоящее время является одним из крупнейших производителей автомобилей в мире и занимает первое место в сегменте производства автомобилей-пикапов. В стране расположены крупные предприятия ведущих японских, европейских и американских автопроизводителей. С 2022 года таиландские заводы ведущих японских брендов перестали поставлять в Россию автомобили-пикапы и внедорожники, которые пользовались популярностью у россиян. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20231222/ukraina-1917454991.html

https://ria.ru/20231222/ukraina-1917449535.html

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россия, владимир путин, нато, украина, таиланд