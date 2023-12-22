https://ria.ru/20231222/s7-1917403418.html

S7 завершила урегулирование с зарубежными лизингодателями по 45 самолетам

S7 завершила урегулирование с зарубежными лизингодателями по 45 самолетам - РИА Новости, 22.12.2023

S7 завершила урегулирование с зарубежными лизингодателями по 45 самолетам

Авиакомпания S7 ("Сибирь") урегулировала с зарубежными лизингодателями ситуацию по 45 самолетам, сообщил перевозчик. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:38

2023-12-22T10:38

2023-12-22T11:55

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь") урегулировала с зарубежными лизингодателями ситуацию по 45 самолетам, сообщил перевозчик."Лизингодатели, в том числе AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов", — говорится в пресс-релизе.В урегулировании ситуации участвовала страховая компания НСК.Отмечается, что речь идет о 45 среднемагистральных самолетах, что составляет почти половину флота авиакомпании, а также четырех авиадвигателях.Источник на авиарынке сообщил РИА Новости, что общая сумма сделки составила порядка 45-50 миллиардов рублей, включая собственные средства S7 Group.В авиакомпании добавили, что продолжают вести переговоры с зарубежными лизингодателями в отношении других бортов.

https://ria.ru/20231020/aviabilety-1904014695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

s7 airlines, экономика, россия