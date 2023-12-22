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S7 завершила урегулирование с зарубежными лизингодателями по 45 самолетам
S7 завершила урегулирование с зарубежными лизингодателями по 45 самолетам - РИА Новости, 22.12.2023
S7 завершила урегулирование с зарубежными лизингодателями по 45 самолетам
Авиакомпания S7 ("Сибирь") урегулировала с зарубежными лизингодателями ситуацию по 45 самолетам, сообщил перевозчик. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:38
2023-12-22T10:38
2023-12-22T11:55
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь") урегулировала с зарубежными лизингодателями ситуацию по 45 самолетам, сообщил перевозчик."Лизингодатели, в том числе AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов", — говорится в пресс-релизе.В урегулировании ситуации участвовала страховая компания НСК.Отмечается, что речь идет о 45 среднемагистральных самолетах, что составляет почти половину флота авиакомпании, а также четырех авиадвигателях.Источник на авиарынке сообщил РИА Новости, что общая сумма сделки составила порядка 45-50 миллиардов рублей, включая собственные средства S7 Group.В авиакомпании добавили, что продолжают вести переговоры с зарубежными лизингодателями в отношении других бортов.
https://ria.ru/20231020/aviabilety-1904014695.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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s7 airlines, экономика, россия
S7 Airlines, Экономика, Россия
S7 завершила урегулирование с зарубежными лизингодателями по 45 самолетам
S7 урегулировала отношения с зарубежными лизингодателями по 45 самолетам
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Авиакомпания S7 ("Сибирь") урегулировала с зарубежными лизингодателями ситуацию по 45 самолетам, сообщил перевозчик
.
"Лизингодатели, в том числе AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов", — говорится в пресс-релизе.
В урегулировании ситуации участвовала страховая компания НСК.
Отмечается, что речь идет о 45 среднемагистральных самолетах, что составляет почти половину флота авиакомпании, а также четырех авиадвигателях.
Источник на авиарынке сообщил РИА Новости, что общая сумма сделки составила порядка 45-50 миллиардов рублей, включая собственные средства S7 Group.
В авиакомпании добавили, что продолжают вести переговоры с зарубежными лизингодателями в отношении других бортов.
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