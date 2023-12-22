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Журналиста Низовцева* объявили в розыск в России - РИА Новости, 22.12.2023
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14:12 22.12.2023 (обновлено: 14:13 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/rozysk-1917471741.html
Журналиста Низовцева* объявили в розыск в России
Журналиста Низовцева* объявили в розыск в России - РИА Новости, 22.12.2023
Журналиста Низовцева* объявили в розыск в России
Соратник Алексея Навального журналист Дмитрий Низовцев* (внесен в реестр иноагентов) объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:12
2023-12-22T14:13
россия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Соратник Алексея Навального журналист Дмитрий Низовцев* (внесен в реестр иноагентов) объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. "Низовцев Дмитрий Александрович*. 19.04.1987. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении. О какой именно уголовной статье речь, не уточняется. В октябре 2022 год Низовцев* попал в реестр иностранных агентов Минюста РФ, источником финансирования его деятельности указана Украина. Низовцев* начинал журналистскую карьеру на Дальнем Востоке на телевидении и в печатных изданиях, затем переехал в Москву и присоединился к Навальному. Сейчас выступает ведущим Youtube-канала "Популярная политика", связанного со структурами Навального.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия
Россия
Журналиста Низовцева* объявили в розыск в России

Соратника Алексея Навального журналиста Дмитрия Низовцева объявили в розыск

© Фото : соцсети журналистаДмитрий Низовцев*
Дмитрий Низовцев* - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : соцсети журналиста
Дмитрий Низовцев*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Соратник Алексея Навального журналист Дмитрий Низовцев* (внесен в реестр иноагентов) объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ.
"Низовцев Дмитрий Александрович*. 19.04.1987. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении. О какой именно уголовной статье речь, не уточняется.
В октябре 2022 год Низовцев* попал в реестр иностранных агентов Минюста РФ, источником финансирования его деятельности указана Украина.
Низовцев* начинал журналистскую карьеру на Дальнем Востоке на телевидении и в печатных изданиях, затем переехал в Москву и присоединился к Навальному. Сейчас выступает ведущим Youtube-канала "Популярная политика", связанного со структурами Навального.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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