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"Откажутся размещать". В США сообщили о неожиданной победе России над НАТО - РИА Новости, 22.12.2023
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15:37 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/rossiya-1917507136.html
"Откажутся размещать". В США сообщили о неожиданной победе России над НАТО
"Откажутся размещать". В США сообщили о неожиданной победе России над НАТО - РИА Новости, 22.12.2023
"Откажутся размещать". В США сообщили о неожиданной победе России над НАТО
Россия разработала межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) нового поколения для нанесения стратегического ядерного удара, в то время как США не могут... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:37
2023-12-22T15:37
политика
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия разработала межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) нового поколения для нанесения стратегического ядерного удара, в то время как США не могут заменить устаревшие установки Minuteman III, пишет Military Watch Magazine."Серьезные трудности с разработкой новой ракеты повысили вероятность того, что Соединенные Штаты будут вынуждены полностью отказаться от развертывания наземных баллистических ракет межконтинентальной дальности и вывести из эксплуатации арсенал Minuteman III без замены", — говорится в статье.Отмечается, что Россия добилась больших успехов в создании такого вида вооружений, в то время как США делали упор на развитие подводных ядерных сил и стратегических бомбардировщиков.В отличие от Вашингтона, терпящего неудачи в этой отрасли ракетостроения, Москва увеличивает количество полков "Ярс", а также модернизирует установки РС18-А, чтобы они могли нести гиперзвуковые планирующие аппараты "Авангард", уточняется в публикации.Передовые технологии дают России огромное преимущество над потенциальным противником и делают ее межконтинентальные ракеты наземного базирования самыми боеспособными в мире, резюмируется в материале.
https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html
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политика, россия, сша, нато
Политика, Россия, США, НАТО
"Откажутся размещать". В США сообщили о неожиданной победе России над НАТО

MWM: США могут отказаться размещать МБР на фоне разработки Россией "Авангарда"

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия разработала межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) нового поколения для нанесения стратегического ядерного удара, в то время как США не могут заменить устаревшие установки Minuteman III, пишет Military Watch Magazine.
«
"Серьезные трудности с разработкой новой ракеты повысили вероятность того, что Соединенные Штаты будут вынуждены полностью отказаться от развертывания наземных баллистических ракет межконтинентальной дальности и вывести из эксплуатации арсенал Minuteman III без замены", — говорится в статье.
Отмечается, что Россия добилась больших успехов в создании такого вида вооружений, в то время как США делали упор на развитие подводных ядерных сил и стратегических бомбардировщиков.
В отличие от Вашингтона, терпящего неудачи в этой отрасли ракетостроения, Москва увеличивает количество полков "Ярс", а также модернизирует установки РС18-А, чтобы они могли нести гиперзвуковые планирующие аппараты "Авангард", уточняется в публикации.
Передовые технологии дают России огромное преимущество над потенциальным противником и делают ее межконтинентальные ракеты наземного базирования самыми боеспособными в мире, резюмируется в материале.
Ракетные войска - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Спасения нет: российскую ядерную триаду уже не догнать
22 ноября, 08:00
 
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