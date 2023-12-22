"Откажутся размещать". В США сообщили о неожиданной победе России над НАТО
MWM: США могут отказаться размещать МБР на фоне разработки Россией "Авангарда"
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия разработала межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) нового поколения для нанесения стратегического ядерного удара, в то время как США не могут заменить устаревшие установки Minuteman III, пишет Military Watch Magazine.
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"Серьезные трудности с разработкой новой ракеты повысили вероятность того, что Соединенные Штаты будут вынуждены полностью отказаться от развертывания наземных баллистических ракет межконтинентальной дальности и вывести из эксплуатации арсенал Minuteman III без замены", — говорится в статье.
Отмечается, что Россия добилась больших успехов в создании такого вида вооружений, в то время как США делали упор на развитие подводных ядерных сил и стратегических бомбардировщиков.
В отличие от Вашингтона, терпящего неудачи в этой отрасли ракетостроения, Москва увеличивает количество полков "Ярс", а также модернизирует установки РС18-А, чтобы они могли нести гиперзвуковые планирующие аппараты "Авангард", уточняется в публикации.
Передовые технологии дают России огромное преимущество над потенциальным противником и делают ее межконтинентальные ракеты наземного базирования самыми боеспособными в мире, резюмируется в материале.