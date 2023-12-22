https://ria.ru/20231222/rossiya-1917507136.html

"Откажутся размещать". В США сообщили о неожиданной победе России над НАТО

"Откажутся размещать". В США сообщили о неожиданной победе России над НАТО - РИА Новости, 22.12.2023

"Откажутся размещать". В США сообщили о неожиданной победе России над НАТО

Россия разработала межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) нового поколения для нанесения стратегического ядерного удара, в то время как США не могут... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:37

2023-12-22T15:37

2023-12-22T15:37

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия разработала межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) нового поколения для нанесения стратегического ядерного удара, в то время как США не могут заменить устаревшие установки Minuteman III, пишет Military Watch Magazine."Серьезные трудности с разработкой новой ракеты повысили вероятность того, что Соединенные Штаты будут вынуждены полностью отказаться от развертывания наземных баллистических ракет межконтинентальной дальности и вывести из эксплуатации арсенал Minuteman III без замены", — говорится в статье.Отмечается, что Россия добилась больших успехов в создании такого вида вооружений, в то время как США делали упор на развитие подводных ядерных сил и стратегических бомбардировщиков.В отличие от Вашингтона, терпящего неудачи в этой отрасли ракетостроения, Москва увеличивает количество полков "Ярс", а также модернизирует установки РС18-А, чтобы они могли нести гиперзвуковые планирующие аппараты "Авангард", уточняется в публикации.Передовые технологии дают России огромное преимущество над потенциальным противником и делают ее межконтинентальные ракеты наземного базирования самыми боеспособными в мире, резюмируется в материале.

https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html

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