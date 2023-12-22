https://ria.ru/20231222/rosgvardiya-1917422206.html
Совфед поддержал наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Совфед поддержал наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии - РИА Новости, 22.12.2023
Совфед поддержал наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:33
2023-12-22T11:33
2023-12-22T12:07
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. В первом документе предлагается внести поправки в УК, по которым становятся наказуемыми публичные фейки об участии добровольцев в выполнении задач, возложенных на войска Росгвардии, а также их дискредитация. Кроме того, уголовная ответственность будет распространяться на помощь в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или ведомств других стран об уголовном преследовании добровольцев. Согласно законодательству, соответствующая статья УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Вторым законом вносятся изменения в КоАП, по которым за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии предусматривается административная ответственность, аналогичная той, которая существует за дискредитацию Вооруженных сил. Максимальный штраф за это правонарушение может составить до миллиона рублей.Сейчас эти виды ответственности действуют только за дискредитацию Вооруженных сил.
https://ria.ru/20231122/sharlot-1911110060.html
https://ria.ru/20231222/diskreditatsiya-1917409189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф
Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Совет Федерации РФ
Совфед поддержал наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Совфед одобрил законы об ответственности за дискредитацию добровольцев ФСВНГ
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии.
В первом документе предлагается внести поправки в УК, по которым становятся наказуемыми публичные фейки об участии добровольцев в выполнении задач, возложенных на войска Росгвардии
, а также их дискредитация.
Кроме того, уголовная ответственность будет распространяться на помощь в исполнении решений международных организаций, в которых Россия
не участвует, или ведомств других стран об уголовном преследовании добровольцев.
Согласно законодательству, соответствующая статья УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Вторым законом вносятся изменения в КоАП, по которым за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии предусматривается административная ответственность, аналогичная той, которая существует за дискредитацию Вооруженных сил.
Максимальный штраф за это правонарушение может составить до миллиона рублей.
Сейчас эти виды ответственности действуют только за дискредитацию Вооруженных сил.
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