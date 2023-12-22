Рейтинг@Mail.ru
Совфед поддержал наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 22.12.2023 (обновлено: 12:07 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/rosgvardiya-1917422206.html
Совфед поддержал наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Совфед поддержал наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии - РИА Новости, 22.12.2023
Совфед поддержал наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:33
2023-12-22T12:07
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593786123_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_6d8c79fd9b7ed29edb9972b0aa637b2d.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. В первом документе предлагается внести поправки в УК, по которым становятся наказуемыми публичные фейки об участии добровольцев в выполнении задач, возложенных на войска Росгвардии, а также их дискредитация. Кроме того, уголовная ответственность будет распространяться на помощь в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или ведомств других стран об уголовном преследовании добровольцев. Согласно законодательству, соответствующая статья УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Вторым законом вносятся изменения в КоАП, по которым за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии предусматривается административная ответственность, аналогичная той, которая существует за дискредитацию Вооруженных сил. Максимальный штраф за это правонарушение может составить до миллиона рублей.Сейчас эти виды ответственности действуют только за дискредитацию Вооруженных сил.
https://ria.ru/20231122/sharlot-1911110060.html
https://ria.ru/20231222/diskreditatsiya-1917409189.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593786123_673:731:2429:2048_1920x0_80_0_0_f1e83daef04f33222b139053c0fe1fb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф
Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Совет Федерации РФ
Совфед поддержал наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Совфед одобрил законы об ответственности за дискредитацию добровольцев ФСВНГ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии.
В первом документе предлагается внести поправки в УК, по которым становятся наказуемыми публичные фейки об участии добровольцев в выполнении задач, возложенных на войска Росгвардии, а также их дискредитация.
Кроме того, уголовная ответственность будет распространяться на помощь в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или ведомств других стран об уголовном преследовании добровольцев.
Согласно законодательству, соответствующая статья УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Задержанному в Пулково певцу Шарлоту вменяют дискредитацию ВС России
22 ноября, 16:37
Вторым законом вносятся изменения в КоАП, по которым за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии предусматривается административная ответственность, аналогичная той, которая существует за дискредитацию Вооруженных сил.
Максимальный штраф за это правонарушение может составить до миллиона рублей.
Сейчас эти виды ответственности действуют только за дискредитацию Вооруженных сил.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию армии
Вчера, 10:58
 
БезопасностьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала