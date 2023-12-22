Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, кто стал новым гендиректором "Рольфа" - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 22.12.2023 (обновлено: 15:45 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/rolf-1917495916.html
СМИ узнали, кто стал новым гендиректором "Рольфа"
СМИ узнали, кто стал новым гендиректором "Рольфа" - РИА Новости, 22.12.2023
СМИ узнали, кто стал новым гендиректором "Рольфа"
Новым гендиректором "Рольфа" сразу после решения о передаче автодилера под временное управление Росимущества назначили бывшего операционного директора "Авилона" РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:01
2023-12-22T15:45
экономика
алексей гуляев
владимир путин
дмитрий песков
рольф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
авилон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155596/93/1555969355_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_d1888da7a60adbfd86bb576cbd178a8c.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новым гендиректором "Рольфа" сразу после решения о передаче автодилера под временное управление Росимущества назначили бывшего операционного директора "Авилона" Алексея Гуляева, сообщили РБК в пресс-службе "Рольфа".Изменения не отразятся на работе компании, дилер сохранит все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами, подчеркнули в "Рольфе". При этом Гуляев не работает в "Авилоне" с февраля 2023 года, сообщил РБК источник на рынке.Решение президента Владимира Путина о передаче акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связано с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой, пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20231222/rolf-1917460847.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155596/93/1555969355_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_34309b37f636266481c515af9983c430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алексей гуляев, владимир путин, дмитрий песков, рольф , федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), авилон
Экономика, Алексей Гуляев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Рольф , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Авилон
СМИ узнали, кто стал новым гендиректором "Рольфа"

РБК: новым гендиректором "Рольфа" назначен Алексей Гуляев

© РольфАвтосалон компании "Рольф"
Автосалон компании Рольф
© Рольф
Автосалон компании "Рольф". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новым гендиректором "Рольфа" сразу после решения о передаче автодилера под временное управление Росимущества назначили бывшего операционного директора "Авилона" Алексея Гуляева, сообщили РБК в пресс-службе "Рольфа".
Изменения не отразятся на работе компании, дилер сохранит все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами, подчеркнули в "Рольфе".
При этом Гуляев не работает в "Авилоне" с февраля 2023 года, сообщил РБК источник на рынке.
Решение президента Владимира Путина о передаче акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связано с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой, пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Покупатель осматривает автомобиль Iran Khodro Tara в автосалоне Рольф Вешки в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В "Рольфе" прокомментировали передачу компании в управление Росимуществу
Вчера, 13:45
 
ЭкономикаАлексей ГуляевВладимир ПутинДмитрий ПесковРольфФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Авилон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала