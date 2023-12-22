https://ria.ru/20231222/rolf-1917495916.html
СМИ узнали, кто стал новым гендиректором "Рольфа"
СМИ узнали, кто стал новым гендиректором "Рольфа" - РИА Новости, 22.12.2023
СМИ узнали, кто стал новым гендиректором "Рольфа"
Новым гендиректором "Рольфа" сразу после решения о передаче автодилера под временное управление Росимущества назначили бывшего операционного директора "Авилона" РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:01
2023-12-22T15:01
2023-12-22T15:45
экономика
алексей гуляев
владимир путин
дмитрий песков
рольф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
авилон
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новым гендиректором "Рольфа" сразу после решения о передаче автодилера под временное управление Росимущества назначили бывшего операционного директора "Авилона" Алексея Гуляева, сообщили РБК в пресс-службе "Рольфа".Изменения не отразятся на работе компании, дилер сохранит все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами, подчеркнули в "Рольфе". При этом Гуляев не работает в "Авилоне" с февраля 2023 года, сообщил РБК источник на рынке.Решение президента Владимира Путина о передаче акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связано с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой, пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20231222/rolf-1917460847.html
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экономика, алексей гуляев, владимир путин, дмитрий песков, рольф , федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), авилон
Экономика, Алексей Гуляев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Рольф , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Авилон
СМИ узнали, кто стал новым гендиректором "Рольфа"
РБК: новым гендиректором "Рольфа" назначен Алексей Гуляев