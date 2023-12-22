https://ria.ru/20231222/rolf-1917495916.html

СМИ узнали, кто стал новым гендиректором "Рольфа"

СМИ узнали, кто стал новым гендиректором "Рольфа" - РИА Новости, 22.12.2023

СМИ узнали, кто стал новым гендиректором "Рольфа"

Новым гендиректором "Рольфа" сразу после решения о передаче автодилера под временное управление Росимущества назначили бывшего операционного директора "Авилона" РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:01

2023-12-22T15:01

2023-12-22T15:45

экономика

алексей гуляев

владимир путин

дмитрий песков

рольф

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

авилон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155596/93/1555969355_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_d1888da7a60adbfd86bb576cbd178a8c.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новым гендиректором "Рольфа" сразу после решения о передаче автодилера под временное управление Росимущества назначили бывшего операционного директора "Авилона" Алексея Гуляева, сообщили РБК в пресс-службе "Рольфа".Изменения не отразятся на работе компании, дилер сохранит все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами, подчеркнули в "Рольфе". При этом Гуляев не работает в "Авилоне" с февраля 2023 года, сообщил РБК источник на рынке.Решение президента Владимира Путина о передаче акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связано с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой, пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20231222/rolf-1917460847.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, алексей гуляев, владимир путин, дмитрий песков, рольф , федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), авилон