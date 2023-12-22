https://ria.ru/20231222/rolf-1917437153.html

Песков рассказал, с чем связана передача "Рольфа" во временное управление

Песков рассказал, с чем связана передача "Рольфа" во временное управление - РИА Новости, 22.12.2023

Песков рассказал, с чем связана передача "Рольфа" во временное управление

Решение президента РФ Владимира Путина о передаче акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связано с экономической... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:31

2023-12-22T12:31

2023-12-22T12:31

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

рольф

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о передаче акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связано с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин ранее подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций "Рольфа" и других его активов. "Это связано с экономической целесообразностью, исключительно экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом также известной международно-экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас", - заявил Песков, комментируя это решение. В ответ на реплику о том, что "Рольф" является российской компанией, представитель Кремля уточнил: "Там же разные и офшорные владения и так далее". "Она российская компания, но, как вы понимаете, там различные схемы владения, которые требовали вмешательства", - добавил он.

https://ria.ru/20220216/rolf-1773215099.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, рольф , федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)