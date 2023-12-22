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Песков рассказал, с чем связана передача "Рольфа" во временное управление - РИА Новости, 22.12.2023
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12:31 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/rolf-1917437153.html
Песков рассказал, с чем связана передача "Рольфа" во временное управление
Песков рассказал, с чем связана передача "Рольфа" во временное управление - РИА Новости, 22.12.2023
Песков рассказал, с чем связана передача "Рольфа" во временное управление
Решение президента РФ Владимира Путина о передаче акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связано с экономической... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:31
2023-12-22T12:31
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
рольф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о передаче акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связано с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин ранее подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций "Рольфа" и других его активов. "Это связано с экономической целесообразностью, исключительно экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом также известной международно-экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас", - заявил Песков, комментируя это решение. В ответ на реплику о том, что "Рольф" является российской компанией, представитель Кремля уточнил: "Там же разные и офшорные владения и так далее". "Она российская компания, но, как вы понимаете, там различные схемы владения, которые требовали вмешательства", - добавил он.
https://ria.ru/20220216/rolf-1773215099.html
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, рольф , федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Рольф , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Песков рассказал, с чем связана передача "Рольфа" во временное управление

Песков: передача "Рольфа" во временное управление экономически целесообразна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о передаче акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связано с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин ранее подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций "Рольфа" и других его активов.
"Это связано с экономической целесообразностью, исключительно экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом также известной международно-экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас", - заявил Песков, комментируя это решение.
В ответ на реплику о том, что "Рольф" является российской компанией, представитель Кремля уточнил: "Там же разные и офшорные владения и так далее". "Она российская компания, но, как вы понимаете, там различные схемы владения, которые требовали вмешательства", - добавил он.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинРольфФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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