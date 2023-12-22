https://ria.ru/20231222/rolf-1917437153.html
Песков рассказал, с чем связана передача "Рольфа" во временное управление
Песков рассказал, с чем связана передача "Рольфа" во временное управление - РИА Новости, 22.12.2023
Песков рассказал, с чем связана передача "Рольфа" во временное управление
Решение президента РФ Владимира Путина о передаче акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связано с экономической... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:31
2023-12-22T12:31
2023-12-22T12:31
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
рольф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о передаче акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связано с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин ранее подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций "Рольфа" и других его активов. "Это связано с экономической целесообразностью, исключительно экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом также известной международно-экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас", - заявил Песков, комментируя это решение. В ответ на реплику о том, что "Рольф" является российской компанией, представитель Кремля уточнил: "Там же разные и офшорные владения и так далее". "Она российская компания, но, как вы понимаете, там различные схемы владения, которые требовали вмешательства", - добавил он.
https://ria.ru/20220216/rolf-1773215099.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, рольф , федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Рольф , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Песков рассказал, с чем связана передача "Рольфа" во временное управление
Песков: передача "Рольфа" во временное управление экономически целесообразна
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о передаче акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связано с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин ранее подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций "Рольфа"
и других его активов.
"Это связано с экономической целесообразностью, исключительно экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом также известной международно-экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас", - заявил Песков, комментируя это решение.
В ответ на реплику о том, что "Рольф" является российской компанией, представитель Кремля уточнил: "Там же разные и офшорные владения и так далее". "Она российская компания, но, как вы понимаете, там различные схемы владения, которые требовали вмешательства", - добавил он.
Суд взыскал с владельца "Рольфа" почти 20 миллиардов рублей