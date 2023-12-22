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Акции "Рольфа" передали во временное управление Росимуществу - РИА Новости, 22.12.2023
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08:31 22.12.2023 (обновлено: 11:56 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/rolf-1917385074.html
Акции "Рольфа" передали во временное управление Росимуществу
Акции "Рольфа" передали во временное управление Росимуществу - РИА Новости, 22.12.2023
Акции "Рольфа" передали во временное управление Росимуществу
Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автомобильного дилера "Рольф" и его активов, документ опубликовали на портале РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T08:31
2023-12-22T11:56
рольф
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автомобильного дилера "Рольф" и его активов, документ опубликовали на портале правовых актов."Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в документе.Речь идет о 660 759 610 обыкновенных акций АО "Рольф", принадлежащих Деланс Лимитед (Delance Limited), и 15 198 обыкновенных акций АО "Рольф", принадлежащих ООО "Рольф Моторс".Уставный капитал "Рольфа" состоит из 660 774 808 акций, таким образом, в управление Росимущества передано 100 процентов компании.Также передаются по 100 процентов долей в ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург" и ООО "Рольф Тех", которые принадлежат Delance Limited и АО "Рольф".Компания "Рольф" основана в 1991 году. Ее дилерская сеть, говорится на сайте, насчитывает 59 шоурумов.В сентябре топ-менеджера автодилера Анатолия Кайро приговорили к 8,5 года колонии за незаконный вывод миллиардов рублей на Кипр. По делу также проходили основатель компании Сергей Петров и еще два бизнесмена. Кайро — единственный, кто остался в Москве, остальных фигурантов объявили в международный розыск и заочно арестовали.По версии следствия, в 2014 году Петров организовал преступную схему, в рамках которой ООО "Рольф" приобрело за четыре миллиарда рублей акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабед Лимитед". Следствие посчитало сумму сделки завышенной в несколько раз и возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. На суде Кайро настаивал на своей невиновности и указывал, что компания приобрела ценный актив, стоимость которого постоянно росла.
https://ria.ru/20230901/prigovor-1893663058.html
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рольф , экономика, россия, владимир путин
Рольф , Экономика, Россия, Владимир Путин
Акции "Рольфа" передали во временное управление Росимуществу

Президент Путин передал акции "Рольфа" во временное управление Росимущества

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Iran Khodro Dena+ возле автосалона Рольф Вешки в Москве
Автомобиль Iran Khodro Dena+ возле автосалона Рольф Вешки в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Iran Khodro Dena+ возле автосалона Рольф Вешки в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автомобильного дилера "Рольф" и его активов, документ опубликовали на портале правовых актов.
"Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в документе.
Речь идет о 660 759 610 обыкновенных акций АО "Рольф", принадлежащих Деланс Лимитед (Delance Limited), и 15 198 обыкновенных акций АО "Рольф", принадлежащих ООО "Рольф Моторс".
Уставный капитал "Рольфа" состоит из 660 774 808 акций, таким образом, в управление Росимущества передано 100 процентов компании.
Также передаются по 100 процентов долей в ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург" и ООО "Рольф Тех", которые принадлежат Delance Limited и АО "Рольф".
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Компания "Рольф" основана в 1991 году. Ее дилерская сеть, говорится на сайте, насчитывает 59 шоурумов.
В сентябре топ-менеджера автодилера Анатолия Кайро приговорили к 8,5 года колонии за незаконный вывод миллиардов рублей на Кипр. По делу также проходили основатель компании Сергей Петров и еще два бизнесмена. Кайро — единственный, кто остался в Москве, остальных фигурантов объявили в международный розыск и заочно арестовали.
По версии следствия, в 2014 году Петров организовал преступную схему, в рамках которой ООО "Рольф" приобрело за четыре миллиарда рублей акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабед Лимитед". Следствие посчитало сумму сделки завышенной в несколько раз и возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. На суде Кайро настаивал на своей невиновности и указывал, что компания приобрела ценный актив, стоимость которого постоянно росла.
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