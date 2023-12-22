https://ria.ru/20231222/rolf-1917385074.html

Акции "Рольфа" передали во временное управление Росимуществу

Акции "Рольфа" передали во временное управление Росимуществу - РИА Новости, 22.12.2023

Акции "Рольфа" передали во временное управление Росимуществу

Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автомобильного дилера "Рольф" и его активов, документ опубликовали на портале РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T08:31

2023-12-22T08:31

2023-12-22T11:56

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автомобильного дилера "Рольф" и его активов, документ опубликовали на портале правовых актов."Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в документе.Речь идет о 660 759 610 обыкновенных акций АО "Рольф", принадлежащих Деланс Лимитед (Delance Limited), и 15 198 обыкновенных акций АО "Рольф", принадлежащих ООО "Рольф Моторс".Уставный капитал "Рольфа" состоит из 660 774 808 акций, таким образом, в управление Росимущества передано 100 процентов компании.Также передаются по 100 процентов долей в ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург" и ООО "Рольф Тех", которые принадлежат Delance Limited и АО "Рольф".Компания "Рольф" основана в 1991 году. Ее дилерская сеть, говорится на сайте, насчитывает 59 шоурумов.В сентябре топ-менеджера автодилера Анатолия Кайро приговорили к 8,5 года колонии за незаконный вывод миллиардов рублей на Кипр. По делу также проходили основатель компании Сергей Петров и еще два бизнесмена. Кайро — единственный, кто остался в Москве, остальных фигурантов объявили в международный розыск и заочно арестовали.По версии следствия, в 2014 году Петров организовал преступную схему, в рамках которой ООО "Рольф" приобрело за четыре миллиарда рублей акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабед Лимитед". Следствие посчитало сумму сделки завышенной в несколько раз и возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. На суде Кайро настаивал на своей невиновности и указывал, что компания приобрела ценный актив, стоимость которого постоянно росла.

https://ria.ru/20230901/prigovor-1893663058.html

https://ria.ru/20231221/privatizatsiya-1917154233.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

рольф , экономика, россия, владимир путин