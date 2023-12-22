https://ria.ru/20231222/remont-1917397487.html

Специалисты отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы

Специалисты отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы - РИА Новости, 22.12.2023

Специалисты отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы на северо-западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:06

2023-12-22T10:06

2023-12-22T10:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновили пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что этот пешеходный мост связывает жилые кварталы на разных берегах канала имени Москвы. По нему жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк. "В рамках проекта восстановили конструкции металлического пролетного строения, отремонтировали железобетонные опоры сооружения. Заменили конструкции лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, железобетонные плиты покрытия пролетного строения и уложили прочное асфальтобетонное покрытие", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта.

https://realty.ria.ru/20231220/mosgaz-1916904248.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва