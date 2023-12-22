https://ria.ru/20231222/remont-1917397487.html
Специалисты отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы
Специалисты отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы - РИА Новости, 22.12.2023
Специалисты отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы на северо-западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:06
2023-12-22T10:06
2023-12-22T10:06
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петр бирюков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновили пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что этот пешеходный мост связывает жилые кварталы на разных берегах канала имени Москвы. По нему жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк. "В рамках проекта восстановили конструкции металлического пролетного строения, отремонтировали железобетонные опоры сооружения. Заменили конструкции лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, железобетонные плиты покрытия пролетного строения и уложили прочное асфальтобетонное покрытие", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта.
https://realty.ria.ru/20231220/mosgaz-1916904248.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновили пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что этот пешеходный мост связывает жилые кварталы на разных берегах канала имени Москвы. По нему жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк.
"В рамках проекта восстановили конструкции металлического пролетного строения, отремонтировали железобетонные опоры сооружения. Заменили конструкции лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, железобетонные плиты покрытия пролетного строения и уложили прочное асфальтобетонное покрытие", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта.
На севере Москвы началась реконструкция газопроводов