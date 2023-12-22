Рейтинг@Mail.ru
Специалисты отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:06 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/remont-1917397487.html
Специалисты отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы
Специалисты отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы - РИА Новости, 22.12.2023
Специалисты отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы на северо-западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:06
2023-12-22T10:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816143564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85cd8b335e99102014bdb5620d4e0e6e.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновили пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что этот пешеходный мост связывает жилые кварталы на разных берегах канала имени Москвы. По нему жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк. "В рамках проекта восстановили конструкции металлического пролетного строения, отремонтировали железобетонные опоры сооружения. Заменили конструкции лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, железобетонные плиты покрытия пролетного строения и уложили прочное асфальтобетонное покрытие", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта.
https://realty.ria.ru/20231220/mosgaz-1916904248.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816143564_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52c0f34f72341762e7fc69d55ec3ef6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва

Специалисты отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСеверный Речной Вокзал в Москве
Северный Речной Вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Северный Речной Вокзал в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновили пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что этот пешеходный мост связывает жилые кварталы на разных берегах канала имени Москвы. По нему жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк.
"В рамках проекта восстановили конструкции металлического пролетного строения, отремонтировали железобетонные опоры сооружения. Заменили конструкции лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, железобетонные плиты покрытия пролетного строения и уложили прочное асфальтобетонное покрытие", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта.
Реконструкция газопровода
На севере Москвы началась реконструкция газопроводов
20 декабря, 11:58
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала