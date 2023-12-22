https://ria.ru/20231222/rebenok-1917414768.html
Жительница Свердловской области выкинула новорожденного ребенка в сугроб
Жительница Свердловской области выкинула новорожденного ребенка в сугроб - РИА Новости, 22.12.2023
Жительница Свердловской области выкинула новорожденного ребенка в сугроб
Свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая родила ребенка в бане и выкинула его в сугроб, сообщает региональное... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:10
2023-12-22T11:10
2023-12-22T11:10
происшествия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая родила ребенка в бане и выкинула его в сугроб, сообщает региональное управление СК РФ. "По данным следствия, 20 декабря на территории дачного участка в ЗАТО поселок Свободный женщина пыталась убить своего новорожденного ребенка сразу после родов, оставив его в сугробе. В настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь в больнице", - говорится в сообщении. В отношении 27-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного. Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, женщина вместе с супругом воспитывает двоих детей – мальчика 2019 года рождения и дочь 2021 года рождения. При этом, как отметил представитель полиции, члены семьи не знали о ее беременности. "Прежде чем совершить такой бесчеловечный поступок, мать новорожденного малыша изначально сообщила супругу, что у нее заболела спина и она пошла в клинику, а сама отправилась в баню к свекру… Хозяин бани рано утром пришел на свой участок, чтобы покормить уток, кур и поросят, и увидел сидевшую с малышом на руках свою невестку. Дедушка срочно дал ей простыню, чтобы укрыть ребенка, а сам спешно отправился за помощью к участковому и вызвать скорую. "Анискин", находившийся в отпуске, вместе с мужчиной прибежали к бане и нашли женщину уже без ребенка. Малыш находился в сугробе, примерно в 10 метрах от бани, присыпанный снегом. Его срочно занесли в дом, чтобы отогреть и спасти", - сказал Горелых. По его словам, в настоящее время женщина находится в больнице под охраной полиции. Свою проверку по факту произошедшего организовала региональная прокуратура. По информации ведомства, семья на учете в органах системы профилактики не состояла.
https://ria.ru/20230906/prestuplenie-1894434529.html
https://ria.ru/20231215/ekaterinburg-1915974422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Свердловской области выкинула новорожденного ребенка в сугроб
Жительница Свердловской области родила ребенка в бане и выкинула его в сугроб
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая родила ребенка в бане и выкинула его в сугроб, сообщает региональное управление СК РФ.
"По данным следствия, 20 декабря на территории дачного участка в ЗАТО поселок Свободный женщина пыталась убить своего новорожденного ребенка сразу после родов, оставив его в сугробе. В настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь в больнице", - говорится в сообщении.
В отношении 27-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного.
Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
, женщина вместе с супругом воспитывает двоих детей – мальчика 2019 года рождения и дочь 2021 года рождения. При этом, как отметил представитель полиции, члены семьи не знали о ее беременности.
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"Прежде чем совершить такой бесчеловечный поступок, мать новорожденного малыша изначально сообщила супругу, что у нее заболела спина и она пошла в клинику, а сама отправилась в баню к свекру… Хозяин бани рано утром пришел на свой участок, чтобы покормить уток, кур и поросят, и увидел сидевшую с малышом на руках свою невестку. Дедушка срочно дал ей простыню, чтобы укрыть ребенка, а сам спешно отправился за помощью к участковому и вызвать скорую. "Анискин", находившийся в отпуске, вместе с мужчиной прибежали к бане и нашли женщину уже без ребенка. Малыш находился в сугробе, примерно в 10 метрах от бани, присыпанный снегом. Его срочно занесли в дом, чтобы отогреть и спасти", - сказал Горелых.
По его словам, в настоящее время женщина находится в больнице под охраной полиции.
Свою проверку по факту произошедшего организовала региональная прокуратура. По информации ведомства, семья на учете в органах системы профилактики не состояла.
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