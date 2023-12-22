https://ria.ru/20231222/razvedka-1917539414.html

США с 2014 года тренировали украинскую разведку, заявил экс-сотрудник ЦРУ

США с 2014 года тренировали украинскую разведку, заявил экс-сотрудник ЦРУ - РИА Новости, 22.12.2023

США с 2014 года тренировали украинскую разведку, заявил экс-сотрудник ЦРУ

США с 2014 года готовили и "формировали" главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, которое теперь играет основную роль в проведении диверсий на... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:15

2023-12-22T17:15

2023-12-22T17:15

в мире

сша

центральное разведывательное управление (цру)

украина

россия

кирилл буданов

гур минобороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840143769_0:13:3078:1744_1920x0_80_0_0_8d13199cfc7fcaae3e9b4554ba1e4a06.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США с 2014 года готовили и "формировали" главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, которое теперь играет основную роль в проведении диверсий на территории РФ, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на бывшего сотрудника ЦРУ. "Это основная структура, которую разведывательное сообщество (США) тренировало на протяжении многих лет, и она стала реально эффективной. Это наше детище", - рассказал бывший кадровый сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос. Газета Washington Post в октябре писала, что американские спецслужбы рассматривают ГУР как своего "маленького ребенка", который получил необходимую технику и обучение. Как сообщал собеседник издания, с 2015 года ЦРУ приступило к столь масштабной трансформации ГУР, что за несколько лет "как бы перестроило ее с нуля". ЦРУ также оплатило создание нового штаба "спецназа" Главного управления разведки Украины из-за опасений по поводу разведки РФ. Кроме того, на Украине делились с американцами полученными данными. Ранее глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов признавал причастность Киева к терактам в России. Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщила, что военная разведка Украины причастна к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе по Кремлю.

https://ria.ru/20231217/budanov-1916339218.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру), украина, россия, кирилл буданов, гур минобороны украины