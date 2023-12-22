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США с 2014 года тренировали украинскую разведку, заявил экс-сотрудник ЦРУ - РИА Новости, 22.12.2023
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17:15 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/razvedka-1917539414.html
США с 2014 года тренировали украинскую разведку, заявил экс-сотрудник ЦРУ
США с 2014 года тренировали украинскую разведку, заявил экс-сотрудник ЦРУ - РИА Новости, 22.12.2023
США с 2014 года тренировали украинскую разведку, заявил экс-сотрудник ЦРУ
США с 2014 года готовили и "формировали" главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, которое теперь играет основную роль в проведении диверсий на... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:15
2023-12-22T17:15
в мире
сша
центральное разведывательное управление (цру)
украина
россия
кирилл буданов
гур минобороны украины
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США с 2014 года готовили и "формировали" главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, которое теперь играет основную роль в проведении диверсий на территории РФ, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на бывшего сотрудника ЦРУ. "Это основная структура, которую разведывательное сообщество (США) тренировало на протяжении многих лет, и она стала реально эффективной. Это наше детище", - рассказал бывший кадровый сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос. Газета Washington Post в октябре писала, что американские спецслужбы рассматривают ГУР как своего "маленького ребенка", который получил необходимую технику и обучение. Как сообщал собеседник издания, с 2015 года ЦРУ приступило к столь масштабной трансформации ГУР, что за несколько лет "как бы перестроило ее с нуля". ЦРУ также оплатило создание нового штаба "спецназа" Главного управления разведки Украины из-за опасений по поводу разведки РФ. Кроме того, на Украине делились с американцами полученными данными. Ранее глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов признавал причастность Киева к терактам в России. Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщила, что военная разведка Украины причастна к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе по Кремлю.
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в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру), украина, россия, кирилл буданов, гур минобороны украины
В мире, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Украина, Россия, Кирилл Буданов, ГУР Минобороны Украины
США с 2014 года тренировали украинскую разведку, заявил экс-сотрудник ЦРУ

Экс-сотрудник ЦРУ: США подготовили ГУР Украины для проведения диверсий в России

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США с 2014 года готовили и "формировали" главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, которое теперь играет основную роль в проведении диверсий на территории РФ, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на бывшего сотрудника ЦРУ.
"Это основная структура, которую разведывательное сообщество (США) тренировало на протяжении многих лет, и она стала реально эффективной. Это наше детище", - рассказал бывший кадровый сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос.
Газета Washington Post в октябре писала, что американские спецслужбы рассматривают ГУР как своего "маленького ребенка", который получил необходимую технику и обучение. Как сообщал собеседник издания, с 2015 года ЦРУ приступило к столь масштабной трансформации ГУР, что за несколько лет "как бы перестроило ее с нуля". ЦРУ также оплатило создание нового штаба "спецназа" Главного управления разведки Украины из-за опасений по поводу разведки РФ. Кроме того, на Украине делились с американцами полученными данными.
Ранее глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов признавал причастность Киева к терактам в России. Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщила, что военная разведка Украины причастна к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе по Кремлю.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Буданов раскрыл неприглядную правду о ВСУ
17 декабря, 17:49
 
В миреСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)УкраинаРоссияКирилл БудановГУР Минобороны Украины
 
 
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