США с 2014 года тренировали украинскую разведку, заявил экс-сотрудник ЦРУ
Экс-сотрудник ЦРУ: США подготовили ГУР Украины для проведения диверсий в России
© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США с 2014 года готовили и "формировали" главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, которое теперь играет основную роль в проведении диверсий на территории РФ, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на бывшего сотрудника ЦРУ.
"Это основная структура, которую разведывательное сообщество (США) тренировало на протяжении многих лет, и она стала реально эффективной. Это наше детище", - рассказал бывший кадровый сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос.
Газета Washington Post в октябре писала, что американские спецслужбы рассматривают ГУР как своего "маленького ребенка", который получил необходимую технику и обучение. Как сообщал собеседник издания, с 2015 года ЦРУ приступило к столь масштабной трансформации ГУР, что за несколько лет "как бы перестроило ее с нуля". ЦРУ также оплатило создание нового штаба "спецназа" Главного управления разведки Украины из-за опасений по поводу разведки РФ. Кроме того, на Украине делились с американцами полученными данными.
Ранее глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов признавал причастность Киева к терактам в России. Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщила, что военная разведка Украины причастна к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе по Кремлю.