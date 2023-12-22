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Белый дом подтвердил, что Япония решила передать США ракеты для ЗРК Patriot - РИА Новости, 22.12.2023
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17:54 22.12.2023 (обновлено: 18:09 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/rakety-1917553164.html
Белый дом подтвердил, что Япония решила передать США ракеты для ЗРК Patriot
Белый дом подтвердил, что Япония решила передать США ракеты для ЗРК Patriot - РИА Новости, 22.12.2023
Белый дом подтвердил, что Япония решила передать США ракеты для ЗРК Patriot
Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:54
2023-12-22T18:09
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.Ранее японское правительство смягчило правила экспорта оборонного оборудования и одобрило решение о возможности отправки сделанных в Японии по лицензии США комплексов и ракет ПРО Patriot, сообщало агентство Киодо.В распространенном заявлении советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана говорится, что США "приветствуют" решение японского правительства о передаче ракет для "пополнения запасов США"."Это решение внесет вклад в безопасность Японии, а также в мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе", - утверждается в сообщении.
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в мире, япония, сша
В мире, Япония, США
Белый дом подтвердил, что Япония решила передать США ракеты для ЗРК Patriot

Белый дом подтвердил, что Япония приняла решение передать США ракеты для Patriot

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский ракетный комплекс Patriot
Американский ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее японское правительство смягчило правила экспорта оборонного оборудования и одобрило решение о возможности отправки сделанных в Японии по лицензии США комплексов и ракет ПРО Patriot, сообщало агентство Киодо.
В распространенном заявлении советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана говорится, что США "приветствуют" решение японского правительства о передаче ракет для "пополнения запасов США".
"Это решение внесет вклад в безопасность Японии, а также в мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе", - утверждается в сообщении.
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