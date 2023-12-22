https://ria.ru/20231222/rakety-1917553164.html

Белый дом подтвердил, что Япония решила передать США ракеты для ЗРК Patriot

Белый дом подтвердил, что Япония решила передать США ракеты для ЗРК Patriot - РИА Новости, 22.12.2023

Белый дом подтвердил, что Япония решила передать США ракеты для ЗРК Patriot

Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:54

2023-12-22T17:54

2023-12-22T18:09

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.Ранее японское правительство смягчило правила экспорта оборонного оборудования и одобрило решение о возможности отправки сделанных в Японии по лицензии США комплексов и ракет ПРО Patriot, сообщало агентство Киодо.В распространенном заявлении советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана говорится, что США "приветствуют" решение японского правительства о передаче ракет для "пополнения запасов США"."Это решение внесет вклад в безопасность Японии, а также в мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе", - утверждается в сообщении.

https://ria.ru/20231221/protest-1917251672.html

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в мире, япония, сша