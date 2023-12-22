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РКК "Энергия" изготовила разгонный блок для испытаний ракеты "Ангара" - РИА Новости, 22.12.2023
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Наука
 
16:20 22.12.2023 (обновлено: 16:21 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/raketa-1917521356.html
РКК "Энергия" изготовила разгонный блок для испытаний ракеты "Ангара"
РКК "Энергия" изготовила разгонный блок для испытаний ракеты "Ангара" - РИА Новости, 22.12.2023
РКК "Энергия" изготовила разгонный блок для испытаний ракеты "Ангара"
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" изготовила разгонный блок "Орион" для лётных испытаний ракеты "Ангара" на Восточном, изделие уже отправлено на... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:20
2023-12-22T16:21
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" изготовила разгонный блок "Орион" для лётных испытаний ракеты "Ангара" на Восточном, изделие уже отправлено на космодром, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."В РКК "Энергия" завершено изготовление разгонного блока в технологическо-летном исполнении, предназначенного для комплексных испытаний комплекса разгонного блока "Орион" и летных испытаний космического ракетного комплекса "Амур", - говорится в сообщении.Разгонный блок "Орион" отправлен на космодром Восточный 22 декабря, уточнили в пресс-службе.Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил, что в госкорпорации надеются, что первый старт "Ангары" с Восточного состоится в первом квартале 2024 года."Амур" - название комплекса для ракет "Ангара" на Восточном. Стартовые и технические сооружения строятся там с 2018 года. Комплексные испытания старта прошли с 16 ноября по 11 декабря 2023 года.
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РКК "Энергия" изготовила разгонный блок для испытаний ракеты "Ангара"

РКК "Энергия" изготовила разгонный блок для летных испытаний ракеты "Ангара"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСтартовый комплекс космодрома "Восточный"
Стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Стартовый комплекс космодрома "Восточный". Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" изготовила разгонный блок "Орион" для лётных испытаний ракеты "Ангара" на Восточном, изделие уже отправлено на космодром, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"В РКК "Энергия" завершено изготовление разгонного блока в технологическо-летном исполнении, предназначенного для комплексных испытаний комплекса разгонного блока "Орион" и летных испытаний космического ракетного комплекса "Амур", - говорится в сообщении.
Разгонный блок "Орион" отправлен на космодром Восточный 22 декабря, уточнили в пресс-службе.
Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил, что в госкорпорации надеются, что первый старт "Ангары" с Восточного состоится в первом квартале 2024 года.
"Амур" - название комплекса для ракет "Ангара" на Восточном. Стартовые и технические сооружения строятся там с 2018 года. Комплексные испытания старта прошли с 16 ноября по 11 декабря 2023 года.
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