https://ria.ru/20231222/raketa-1917521356.html
РКК "Энергия" изготовила разгонный блок для испытаний ракеты "Ангара"
РКК "Энергия" изготовила разгонный блок для испытаний ракеты "Ангара" - РИА Новости, 22.12.2023
РКК "Энергия" изготовила разгонный блок для испытаний ракеты "Ангара"
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" изготовила разгонный блок "Орион" для лётных испытаний ракеты "Ангара" на Восточном, изделие уже отправлено на... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:20
2023-12-22T16:20
2023-12-22T16:21
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" изготовила разгонный блок "Орион" для лётных испытаний ракеты "Ангара" на Восточном, изделие уже отправлено на космодром, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."В РКК "Энергия" завершено изготовление разгонного блока в технологическо-летном исполнении, предназначенного для комплексных испытаний комплекса разгонного блока "Орион" и летных испытаний космического ракетного комплекса "Амур", - говорится в сообщении.Разгонный блок "Орион" отправлен на космодром Восточный 22 декабря, уточнили в пресс-службе.Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил, что в госкорпорации надеются, что первый старт "Ангары" с Восточного состоится в первом квартале 2024 года."Амур" - название комплекса для ракет "Ангара" на Восточном. Стартовые и технические сооружения строятся там с 2018 года. Комплексные испытания старта прошли с 16 ноября по 11 декабря 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, РКК "Энергия", Роскосмос
РКК "Энергия" изготовила разгонный блок для испытаний ракеты "Ангара"
РКК "Энергия" изготовила разгонный блок для летных испытаний ракеты "Ангара"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" изготовила разгонный блок "Орион" для лётных испытаний ракеты "Ангара" на Восточном, изделие уже отправлено на космодром, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"В РКК "Энергия" завершено изготовление разгонного блока в технологическо-летном исполнении, предназначенного для комплексных испытаний комплекса разгонного блока "Орион" и летных испытаний космического ракетного комплекса "Амур", - говорится в сообщении.
Разгонный блок "Орион" отправлен на космодром Восточный 22 декабря, уточнили в пресс-службе.
Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса"
Андрей Ельчанинов сообщил, что в госкорпорации надеются, что первый старт "Ангары" с Восточного состоится в первом квартале 2024 года.
"Амур" - название комплекса для ракет "Ангара" на Восточном. Стартовые и технические сооружения строятся там с 2018 года. Комплексные испытания старта прошли с 16 ноября по 11 декабря 2023 года.
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