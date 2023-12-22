https://ria.ru/20231222/raketa-1917521356.html

РКК "Энергия" изготовила разгонный блок для испытаний ракеты "Ангара"

РКК "Энергия" изготовила разгонный блок для испытаний ракеты "Ангара" - РИА Новости, 22.12.2023

РКК "Энергия" изготовила разгонный блок для испытаний ракеты "Ангара"

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" изготовила разгонный блок "Орион" для лётных испытаний ракеты "Ангара" на Восточном, изделие уже отправлено на... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:20

2023-12-22T16:20

2023-12-22T16:21

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ркк "энергия"

роскосмос

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" изготовила разгонный блок "Орион" для лётных испытаний ракеты "Ангара" на Восточном, изделие уже отправлено на космодром, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."В РКК "Энергия" завершено изготовление разгонного блока в технологическо-летном исполнении, предназначенного для комплексных испытаний комплекса разгонного блока "Орион" и летных испытаний космического ракетного комплекса "Амур", - говорится в сообщении.Разгонный блок "Орион" отправлен на космодром Восточный 22 декабря, уточнили в пресс-службе.Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил, что в госкорпорации надеются, что первый старт "Ангары" с Восточного состоится в первом квартале 2024 года."Амур" - название комплекса для ракет "Ангара" на Восточном. Стартовые и технические сооружения строятся там с 2018 года. Комплексные испытания старта прошли с 16 ноября по 11 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20231222/obezyany-1917437291.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос