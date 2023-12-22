https://ria.ru/20231222/putin-1917531531.html

"Говорит не просто так". В США шокированы заявлением Путина

"Говорит не просто так". В США шокированы заявлением Путина - РИА Новости, 22.12.2023

"Говорит не просто так". В США шокированы заявлением Путина

Президент России Владимир Путин не просто так напомнил о том, что Одесса — русский город, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:49

2023-12-22T16:49

2023-12-22T16:50

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одесса

украина

владимир путин

скотт риттер

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не просто так напомнил о том, что Одесса — русский город, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Владимир Путин сказал очень интересную вещь во время своей речи. Он назвал Одессу русской. Этот человек слова на ветер не бросает. Он не американский политик, который говорит что-то, чтобы впечатлить публику. Его заявления имеют глубокий смысл", — рассуждает эксперт.Как спрогнозировал Риттер, в скором времени город может перейти под контроль России, что позволит нивелировать угрозу в Черном море со стороны Британии и США, превративших Одессу в военно-морской плацдарм для дальнейшей агрессии.Ранее Путин напомнил, что все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России, и Украина к этим территориям и к Крыму никакого отношения не имеет. Как отметил президент, юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин "передал все Украине", а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, напомнил он.Жители этих регионов всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что Москве не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, резюмировал глава государства.

https://ria.ru/20231222/rossiya-1917507136.html

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политика, россия, одесса, украина, владимир путин, скотт риттер