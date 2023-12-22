"Говорит не просто так". В США шокированы заявлением Путина
Экс-разведчик ВС США Риттер увидел в словах Путина намек на освобождение Одессы
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не просто так напомнил о том, что Одесса — русский город, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
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"Владимир Путин сказал очень интересную вещь во время своей речи. Он назвал Одессу русской. Этот человек слова на ветер не бросает. Он не американский политик, который говорит что-то, чтобы впечатлить публику. Его заявления имеют глубокий смысл", — рассуждает эксперт.
Как спрогнозировал Риттер, в скором времени город может перейти под контроль России, что позволит нивелировать угрозу в Черном море со стороны Британии и США, превративших Одессу в военно-морской плацдарм для дальнейшей агрессии.
Ранее Путин напомнил, что все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России, и Украина к этим территориям и к Крыму никакого отношения не имеет. Как отметил президент, юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин "передал все Украине", а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, напомнил он.
Жители этих регионов всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что Москве не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, резюмировал глава государства.