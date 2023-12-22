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Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 22.12.2023
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11:14 22.12.2023 (обновлено: 11:15 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/putin-1917416131.html
Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос
Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 22.12.2023
Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,7% россиян, а его деятельность одобряют 77,1%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:14
2023-12-22T11:15
россия
владимир путин
вциом
политика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,7% россиян, а его деятельность одобряют 77,1%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 79,7% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 16,3%. Деятельность Путина одобряют 77,1% россиян, тогда как 14% заявили о своем неодобрении работы президента. Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" с 11 по 17 декабря 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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россия, владимир путин, вциом, политика
Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ, Политика
Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,7 процента россиян

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,7% россиян, а его деятельность одобряют 77,1%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.
Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 79,7% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 16,3%.
Деятельность Путина одобряют 77,1% россиян, тогда как 14% заявили о своем неодобрении работы президента.
Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" с 11 по 17 декабря 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров.
Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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