https://ria.ru/20231222/putin-1917416131.html

Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос

Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 22.12.2023

Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,7% россиян, а его деятельность одобряют 77,1%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:14

2023-12-22T11:14

2023-12-22T11:15

россия

владимир путин

вциом

политика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,7% россиян, а его деятельность одобряют 77,1%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 79,7% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 16,3%. Деятельность Путина одобряют 77,1% россиян, тогда как 14% заявили о своем неодобрении работы президента. Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" с 11 по 17 декабря 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20231222/ssha-1917390777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, вциом, политика