https://ria.ru/20231222/putin-1917399047.html

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 22.12.2023

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность положительно оценивают 78%, следует из результатов опроса ФОМ. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:15

2023-12-22T10:15

2023-12-22T10:15

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность положительно оценивают 78%, следует из результатов опроса ФОМ. По данным исследования, о доверии президенту России заявили 77% респондентов, лишь 13% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства на своем посту положительно оценивают 78% опрошенных, недовольны его работой 9%. Опрос "ФОМнибус" был проведен 15-17 декабря 2023 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", общество