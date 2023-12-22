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Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 22.12.2023
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10:15 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/putin-1917399047.html
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 22.12.2023
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность положительно оценивают 78%, следует из результатов опроса ФОМ. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:15
2023-12-22T10:15
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность положительно оценивают 78%, следует из результатов опроса ФОМ. По данным исследования, о доверии президенту России заявили 77% респондентов, лишь 13% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства на своем посту положительно оценивают 78% опрошенных, недовольны его работой 9%. Опрос "ФОМнибус" был проведен 15-17 декабря 2023 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", общество
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Общество
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос

ФОМ: Путину доверяют 77% россиян, его работу положительно оценивают 78%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность положительно оценивают 78%, следует из результатов опроса ФОМ.
По данным исследования, о доверии президенту России заявили 77% респондентов, лишь 13% придерживаются противоположного мнения.
Деятельность главы государства на своем посту положительно оценивают 78% опрошенных, недовольны его работой 9%.
Опрос "ФОМнибус" был проведен 15-17 декабря 2023 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Президентские выборы в России под угрозой
21 декабря, 08:00
 
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