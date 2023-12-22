https://ria.ru/20231222/putin-1917366971.html

Герой России: участники СВО одобряют выдвижение Путина на пост президента

Герой России: участники СВО одобряют выдвижение Путина на пост президента - РИА Новости, 22.12.2023

Герой России: участники СВО одобряют выдвижение Путина на пост президента

Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, поддерживают решение действующего президента РФ Владимира Путина баллотироваться на пост... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T01:09

2023-12-22T01:09

2023-12-22T01:09

владимир путин

россия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 22 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, поддерживают решение действующего президента РФ Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства, заявил Герой России Темирлан Абуталимов в беседе с журналистами в аэропорту Махачкалы. Путин 19 декабря наградил Героев России, удостоенных высокого звания за доблестное выполнение боевых задач в ходе спецоперации. "Золотые Звезды" получили девять военнослужащих, в том числе уроженец Дагестана лейтенант Абуталимов. Он рассказал, что обсуждал с бойцами с линии соприкосновения тему участия Путина в президентских выборах. По его словам, большинство военных говорят, что хотят закончить спецоперацию "с Владимиром Владимировичем, закончить победой над боевиками киевского режима".

https://ria.ru/20231221/pensionery-1917235020.html

россия

махачкала

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владимир путин, россия, махачкала