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Герой России: участники СВО одобряют выдвижение Путина на пост президента - РИА Новости, 22.12.2023
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01:09 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/putin-1917366971.html
Герой России: участники СВО одобряют выдвижение Путина на пост президента
Герой России: участники СВО одобряют выдвижение Путина на пост президента - РИА Новости, 22.12.2023
Герой России: участники СВО одобряют выдвижение Путина на пост президента
Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, поддерживают решение действующего президента РФ Владимира Путина баллотироваться на пост... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T01:09
2023-12-22T01:09
владимир путин
россия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 22 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, поддерживают решение действующего президента РФ Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства, заявил Герой России Темирлан Абуталимов в беседе с журналистами в аэропорту Махачкалы. Путин 19 декабря наградил Героев России, удостоенных высокого звания за доблестное выполнение боевых задач в ходе спецоперации. "Золотые Звезды" получили девять военнослужащих, в том числе уроженец Дагестана лейтенант Абуталимов. Он рассказал, что обсуждал с бойцами с линии соприкосновения тему участия Путина в президентских выборах. По его словам, большинство военных говорят, что хотят закончить спецоперацию "с Владимиром Владимировичем, закончить победой над боевиками киевского режима".
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россия
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владимир путин, россия, махачкала
Владимир Путин, Россия, Махачкала
Герой России: участники СВО одобряют выдвижение Путина на пост президента

Герой России: бойцы СВО поддерживают решение Путина баллотироваться в президенты

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, поддерживают решение действующего президента РФ Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства, заявил Герой России Темирлан Абуталимов в беседе с журналистами в аэропорту Махачкалы.
Путин 19 декабря наградил Героев России, удостоенных высокого звания за доблестное выполнение боевых задач в ходе спецоперации. "Золотые Звезды" получили девять военнослужащих, в том числе уроженец Дагестана лейтенант Абуталимов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Партия пенсионеров" поддержит Путина на президентских выборах
Вчера, 15:47
Он рассказал, что обсуждал с бойцами с линии соприкосновения тему участия Путина в президентских выборах. По его словам, большинство военных говорят, что хотят закончить спецоперацию "с Владимиром Владимировичем, закончить победой над боевиками киевского режима".
 
Владимир ПутинРоссияМахачкала
 
 
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