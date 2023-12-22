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ФНС начала проверку против блогера Лерчек за 2022 год - РИА Новости, 22.12.2023
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Шоубиз
 
14:44 22.12.2023 (обновлено: 14:49 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/proverka-1917490056.html
ФНС начала проверку против блогера Лерчек за 2022 год
ФНС начала проверку против блогера Лерчек за 2022 год - РИА Новости, 22.12.2023
ФНС начала проверку против блогера Лерчек за 2022 год
ФНС начала проверку в отношении Валерии Чекалиной за 2022 год, она не связана с уголовным делом, никаких конкретных претензий к блогеру Лерчек у налоговиков... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:44
2023-12-22T14:49
шоубиз
федеральная налоговая служба (фнс россии)
валерия чекалина
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858429755_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_0881ad1232755143cac03ba8d5414033.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ФНС начала проверку в отношении Валерии Чекалиной за 2022 год, она не связана с уголовным делом, никаких конкретных претензий к блогеру Лерчек у налоговиков нет, заявил РИА Новости адвокат Константин Третьяков."Вчера вечером мы получили уведомление о начале налоговой проверки за прошлый год. Это абсолютно рутинная ситуация, никак не связанная с уголовным делом. Никаких конкретных претензий к нам нет. Если кто-то пишет о том, что с нас взыщут 250 миллионов рублей, то получается, что это либо ложная информация, либо кто-то уже заранее знает результат проверки, что без коррупционной составляющей априори невозможно, так как проверка только началась - мы ещё даже не представляли никаких документов в ФНС", - сказал адвокат.Он выразил уверенность в том, что "проверка проводится объективно и никто заранее не может определить её результат".Месяц назад Третьяков сообщил, что следователь снял арест со счета Чекалиной, она погасила задолженность в 296 миллионов рублей доначисленных штрафов и пеней, всего же Лерчек перечислила государству около 500 миллионов рублей.Против Чекалиной и ее мужа Артема возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
https://ria.ru/20230926/blinovskaya-1898687206.html
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федеральная налоговая служба (фнс россии), валерия чекалина, следственный комитет россии (ск рф)
Шоубиз, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Валерия Чекалина, Следственный комитет России (СК РФ)
ФНС начала проверку против блогера Лерчек за 2022 год

Адвокат сообщил, что ФНС начала проверку против блогера Лерчек за 2022 год

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek)
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek). Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ФНС начала проверку в отношении Валерии Чекалиной за 2022 год, она не связана с уголовным делом, никаких конкретных претензий к блогеру Лерчек у налоговиков нет, заявил РИА Новости адвокат Константин Третьяков.
"Вчера вечером мы получили уведомление о начале налоговой проверки за прошлый год. Это абсолютно рутинная ситуация, никак не связанная с уголовным делом. Никаких конкретных претензий к нам нет. Если кто-то пишет о том, что с нас взыщут 250 миллионов рублей, то получается, что это либо ложная информация, либо кто-то уже заранее знает результат проверки, что без коррупционной составляющей априори невозможно, так как проверка только началась - мы ещё даже не представляли никаких документов в ФНС", - сказал адвокат.
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Он выразил уверенность в том, что "проверка проводится объективно и никто заранее не может определить её результат".
Месяц назад Третьяков сообщил, что следователь снял арест со счета Чекалиной, она погасила задолженность в 296 миллионов рублей доначисленных штрафов и пеней, всего же Лерчек перечислила государству около 500 миллионов рублей.
Против Чекалиной и ее мужа Артема возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
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ШоубизФедеральная налоговая служба (ФНС России)Валерия ЧекалинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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