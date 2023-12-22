https://ria.ru/20231222/proverka-1917490056.html

ФНС начала проверку против блогера Лерчек за 2022 год

ФНС начала проверку против блогера Лерчек за 2022 год - РИА Новости, 22.12.2023

ФНС начала проверку против блогера Лерчек за 2022 год

ФНС начала проверку в отношении Валерии Чекалиной за 2022 год, она не связана с уголовным делом, никаких конкретных претензий к блогеру Лерчек у налоговиков... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:44

2023-12-22T14:44

2023-12-22T14:49

шоубиз

федеральная налоговая служба (фнс россии)

валерия чекалина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ФНС начала проверку в отношении Валерии Чекалиной за 2022 год, она не связана с уголовным делом, никаких конкретных претензий к блогеру Лерчек у налоговиков нет, заявил РИА Новости адвокат Константин Третьяков."Вчера вечером мы получили уведомление о начале налоговой проверки за прошлый год. Это абсолютно рутинная ситуация, никак не связанная с уголовным делом. Никаких конкретных претензий к нам нет. Если кто-то пишет о том, что с нас взыщут 250 миллионов рублей, то получается, что это либо ложная информация, либо кто-то уже заранее знает результат проверки, что без коррупционной составляющей априори невозможно, так как проверка только началась - мы ещё даже не представляли никаких документов в ФНС", - сказал адвокат.Он выразил уверенность в том, что "проверка проводится объективно и никто заранее не может определить её результат".Месяц назад Третьяков сообщил, что следователь снял арест со счета Чекалиной, она погасила задолженность в 296 миллионов рублей доначисленных штрафов и пеней, всего же Лерчек перечислила государству около 500 миллионов рублей.Против Чекалиной и ее мужа Артема возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

https://ria.ru/20230926/blinovskaya-1898687206.html

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федеральная налоговая служба (фнс россии), валерия чекалина, следственный комитет россии (ск рф)