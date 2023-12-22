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Под Красноярском проверят кадетский корпус из-за видео со стрельбой - РИА Новости, 22.12.2023
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09:55 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/proverka-1917395526.html
Под Красноярском проверят кадетский корпус из-за видео со стрельбой
Под Красноярском проверят кадетский корпус из-за видео со стрельбой - РИА Новости, 22.12.2023
Под Красноярском проверят кадетский корпус из-за видео со стрельбой
Прокуратура начала комплексную проверку в Кедровом кадетском корпусе, расположенном под Красноярском, в связи с сообщениями о ранении кадета из пневматического... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:55
2023-12-22T09:55
происшествия
емельяновский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Прокуратура начала комплексную проверку в Кедровом кадетском корпусе, расположенном под Красноярском, в связи с сообщениями о ранении кадета из пневматического оружия и издевательствами старших воспитанников над младшими, информирует региональное надзорное ведомство. По данным пресс-службы, поводом послужила появившаяся в социальных сетях публикация о нарушении прав учащихся краевого бюджетного общеобразовательного учреждения в Емельяновского районе. "На одном из видео кадет ранил другого из воздушки, на другом - старшие воспитанники вытирают доску пятиклассником, сообщается о периодическом избиении младшеклассников", - говорится в сообщении. Также, по предварительным данным, в начале сентября учащиеся 11 класса самовольно взяли из кабинета воспитателя пневматическую винтовку и устроили из нее стрельбу в спальном расположении роты. "В результате одного из выстрелов пострадал одноклассник, пуля попала в область левых ребер. Пострадавшему оказана первая помощь. О случившемся кадеты никому не докладывали и утаили этот факт. Обстоятельства других случаев выясняются. На контроле находится процессуальная проверка следственного органа, пневматическая винтовка изъята", - отмечается в релизе. В настоящее время в кадетском корпусе работают сотрудники прокуратуры.
https://ria.ru/20231222/nakazanie-1917375039.html
емельяновский район
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происшествия, емельяновский район, красноярский край
Происшествия, Емельяновский район, Красноярский край
Под Красноярском проверят кадетский корпус из-за видео со стрельбой

Под Красноярском проверят кадетский корпус из-за стрельбы и издевательств

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Прокуратура начала комплексную проверку в Кедровом кадетском корпусе, расположенном под Красноярском, в связи с сообщениями о ранении кадета из пневматического оружия и издевательствами старших воспитанников над младшими, информирует региональное надзорное ведомство.
По данным пресс-службы, поводом послужила появившаяся в социальных сетях публикация о нарушении прав учащихся краевого бюджетного общеобразовательного учреждения в Емельяновского районе.
"На одном из видео кадет ранил другого из воздушки, на другом - старшие воспитанники вытирают доску пятиклассником, сообщается о периодическом избиении младшеклассников", - говорится в сообщении.
Также, по предварительным данным, в начале сентября учащиеся 11 класса самовольно взяли из кабинета воспитателя пневматическую винтовку и устроили из нее стрельбу в спальном расположении роты.
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"В результате одного из выстрелов пострадал одноклассник, пуля попала в область левых ребер. Пострадавшему оказана первая помощь. О случившемся кадеты никому не докладывали и утаили этот факт. Обстоятельства других случаев выясняются. На контроле находится процессуальная проверка следственного органа, пневматическая винтовка изъята", - отмечается в релизе.
В настоящее время в кадетском корпусе работают сотрудники прокуратуры.
 
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