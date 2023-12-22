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Екатерина Прокопьева: в фокусе внимания – человек

Екатерина Прокопьева: в фокусе внимания – человек - РИА Новости, 22.12.2023

Екатерина Прокопьева: в фокусе внимания – человек

Архангельская область является одним из ключевых регионов России. Чем живет северный край, как решаются важные для жителей вопросы, как налажен диалог власти с... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:48

2023-12-22T16:48

2023-12-22T16:48

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Архангельская область является одним из ключевых регионов России. Чем живет северный край, как решаются важные для жителей вопросы, как налажен диалог власти с народом – об этом и многом другом РИА Новости рассказала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева. — Екатерина Владимировна, в последние годы растет внимание к арктическим территориям. Это подтверждает и недавний визит президента в Архангельскую область – второй за этот год. Как сказался на жизни людей "арктический" статус? — Всего за два года, с тех пор, как на федеральном уровне был принят пакет нормативно-правовых актов о развитии арктических территорий, жизнь людей изменилась. Что мы смогли сделать за счет арктического статуса, особого внимания со стороны федерального центра? Во-первых, законодательство позволило предоставить налоговые преференции тем, кто готов инвестировать в Север. В развитие федеральных норм были приняты областные законы – пониженные ставки по налогу на имущество, прибыль организаций, о поддержке предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Условия очень комфортные – и сегодня мы видим результаты. В Архангельской области уже зарегистрировано 200 резидентов Арктической зоны, уже запущено более 70 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 18,4 миллиарда рублей. Но Арктика – это прежде всего люди. А значит, нужно создавать условия, чтобы им было здесь комфортно жить и работать. На это нацелены усилия федеральной и региональной власти. К примеру, с получением "арктического" статуса изменились подходы к системе образования. Сегодня у нас есть четко сформулированные планы по созданию межвузовского студенческого кампуса "Арктическая звезда". Этот мощный проект будет реализован при поддержке правительства Российской Федерации. В Северном государственном медицинском университете тоже есть серьезные проекты, направленные, прежде всего, на сохранение здоровья человека в арктических широтах. За счет федерального бюджета у нас появились дополнительные возможности для оздоровления детей. За последние два года 3800 школьников из арктических территорий смогли провести лето в оздоровительных лагерях на южном побережье. Видя объемы средств, предусмотренных на эти цели федеральным бюджетом на 2024 год, мы понимаем, что темпы этой работы будут нарастать. Архангельская область огромная – 600 тысяч квадратных километров, рассеченных тысячами рек, озер. Очень сложная транспортная логистика, сложная система для развития социальной инфраструктуры, если мы говорим о наличии в каждой деревне, в каждом селе детского сада, школы, медпункта. Например, сегодня по федеральным требованиям в отдаленных населенных пунктах, где живет не менее ста человек, должен быть фельдшерско-акушерский пункт. А у нас есть такие территории, где нет столько жителей, но ФАП есть. То есть, мы принимаем такие решение, чтобы живущие там люди не лишились медицинской помощи, потому что следующий медпункт будет за несколько десятков, а то и сотен километров. За счет Единой арктической субсидии мы смогли закупить передвижные маммографы и флюорографы, другое медоборудование. Этим летом в составе поезда здоровья обследовали жителей самых отдаленных уголков нашей области. А за счет областного бюджета предусматриваем средства на работу поезда здоровья, на достойную оплату труда врачей. Проект очень востребован людьми, будем его развивать: дополнять медицинские бригады узкими специалистами, чтобы выявлять серьезные заболевания на ранней стадии, предотвращать инсульты и инфаркты, сохранять здоровье детей и женщин. Арктическая субсидия нам помогает найти решения многих болевых вопросов. И мне нравится, что во всех этих проектах в фокусе внимания – человек. — Есть ли вероятность, что Арктикой признают всю Архангельскую область? — Этот вопрос очень волнует жителей территорий, которые остались за пределами Арктической зоны. Изначально, в соответствии с указом президента, как арктические территории определены только семь муниципалитетов... Но очень схожие по климату, экономическим показателям, плотности населения территории не вошли. Например, Мезень вошла, а соседняя Пинега – сначала нет. Мы провели работу с правительством РФ, депутатами Госдумы, и территория Арктической зоны была дополнена еще двумя муниципальными образованиями. Но, к примеру, родина Михаила Васильевича Ломоносова – Холмогорский округ, который находится между арктическими муниципалитетами, до сих пор в АЗРФ не включен. Жители не вошедших территорий говорят нам: "Сделайте все, чтобы мы были Арктикой". Так что работа в этом направлении продолжится. — В Архангельской области большой объем ветхого жилья. Эта тема даже стала предметом внимания президента. Как законодатели участвуют в решении этой проблемы? — Архангельская область в советские годы за счет дешевого местного леса застраивалась многоквартирными деревянными домами. Конечно, сегодня они приходят в негодность, и для нас это тяжелейшая проблема. И сколько еще домов, которые не признаны аварийными, но сходят со свай? Поэтому президент поставил задачу федеральному правительству, касающуюся решения проблемы ветхого жилья в регионе. Поморью за два предыдущих года было выделено более полумиллиарда рублей целевых средств для того, чтобы расселить людей из домов, которые сошли со свай, но не признаны аварийными и не участвуют в программе переселения. Это более 11 тысяч квадратных метров, но, чтобы решить эту проблему, нужно расселить в пять-шесть раз больше. И глава региона Александр Цыбульский обратился к президенту во время его приезда, чтобы нам с опережением предоставили федеральное финансирование на реализацию нового этапа программы переселения, поскольку мы серьезно наращиваем темпы. Для решения этой проблемы можно использовать разные инструменты. Один из них новый – льготная арктическая ипотека. Буквально на днях правительство России по предложению президента повысило предельный размер дальневосточной и арктической ипотеки с 6 до 9 миллионов рублей. Какая логика? Мы хотим, чтобы молодежь оставалась жить и работать на Севере, создавала семьи, рожала детей. Но сегодня многие не могут воспользоваться этой возможностью. Поэтому президент поддержал предложения расширить программу льготной арктической ипотеки, предоставлять ее участникам СВО, а для медиков и педагогов не предъявлять требования обязательного стажа. Я уверена, что этот разговор будет продолжен. Ведь что мешает семье решиться на рождение ребенка? Первое – это уровень доходов. Значит, надо работать над доходами родителей, у которых есть дети. Второе – жилищный вопрос. На наш взгляд, в арктической ипотеке нуждаются и многодетные семьи. — Несколько дней назад мы отметили 30-летие принятия Конституции, согласно которой регионы получили право формировать свою законодательную базу. 12 декабря стало днем первых выборов Архангельского областного Собрания и точкой отсчета его 30-летней истории. Сильно ли изменились за это время парламентарии, качество принимаемых законов? — Собрание первого созыва определяло основополагающие документы, по которым мы работаем до сих пор – от Устава Архангельской области до бюджетного законодательства. Помните фразу Бориса Ельцина: "Берите столько суверенитета, сколько сможете"? Депутаты первого созыва пытались отрегулировать многие вопросы, вплоть до воздушного и космического пространства, поскольку на территории области есть космодром. Представьте масштаб их мышления. В те годы очень много проблем не было урегулировано на федеральном уровне, поэтому мы с опережением принимали необходимые региональные законы. Первые созывы пришлись на сложное время: социальные потрясения, спад производства, невыплата зарплат. Но уже тогда депутаты думали не только о том, где найти деньги для бюджетников, но и отстаивали интересы северных территорий, оборонных предприятий Северодвинска. Поэтому областное Собрание внесло в Государственную Думу предложения о принятии закона о гособоронзаказе, о государственной политике в северных регионах России. Сейчас понимаешь – где было тяжелее всего, тем региональные парламентарии и занимались. И в самые сложные моменты искали решения, чтобы поддержать наименее защищенных граждан, и наряду с этим обеспечить стимулы для развития экономики, воплощения в жизнь инициатив людей. Сейчас большая часть принимаемых нормативно-правовых актов касается меры поддержки жителей региона. Семей с детьми, людей старшего поколения, тех, кто много лет проработал на Севере, а в последнее время и участников специальной военной операции и их близких. Многие решения стали откликом на поручения президента, развитие федерального законодательства, инфраструктурных программ, например, вопросы социальной газификации. Соответственно, и у нас появляются региональные нормы и категории людей, которым мы компенсируем подвод газа к жилым домам. Словом, принимаемые законы стали отражением тех изменений, которые мы переживали вместе со страной. Во времена пандемии коронавируса пришлось очень оперативно и слаженно принимать решения, направленные на поддержку экономики, бизнеса, людей, сферы здравоохранения. Например, раньше получить помощь по соцконтракту могли семьи с очень низкими доходами. А сегодня огромное количество представителей малого бизнеса, самозанятых использует возможности, которые он дает. Если вспомнить историю, первый созыв принимал бюджет только на три месяца. О каких инвестициях в строительство вообще могла идти речь? А сегодня мы строим планы развития на трехлетний период. Очень многие изменилось с тех пор, неизменным осталось одно: во все времена депутаты руководствовались тем, что принимать решения нужно в интересах людей, искренне переживали за их судьбу и судьбу страны. — В декабре Госдума приняла в первом чтении закон, расширяющий возможности местных властей для борьбы с "наливайками". Эта инициатива обсуждалась не один год, архангельские парламентарии были одними из ее авторов. У идеи оказались свои сторонники и противники. Какую позицию отстаивали противники? — Люди начали спорить, даже не поняв, в чем вопрос. Но речь идет не о борьбе с пьянством, а о том, чтобы защитить интересы людей. Они купили или уже имеют жилье в многоквартирных домах и возможности поменять его или приобрести другое немного. И вот в доме селится "замечательный" сосед. Маленькое питейное заведение на первом этаже, которое работает 24 часа в сутки. Шум, драки ночью, вызовы полиции – люди вынуждены жить в этом кошмаре. В Архангельской области около 270 таких круглосуточных рюмочных в многоквартирных домах. Представляете, сколько жильцов страдает от этого? Надо понимать, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Поэтому мы просили дать регионам право ввести дополнительные ограничения по времени работы таких наливаек. Пусть это кафе или магазин не будет круглосуточным. Аргумент противников – мы губим бизнес. А закон о том, чтобы защитить право людей на отдых в собственном жилье! У нас настолько разные регионы – дайте им право регулировать такие вопросы! В маленьком населенном пункте может быть единственное заведение общепита. Но обговорить надо всего лишь правила продажи спиртного. И, может быть, даже на уровне муниципалитета, потому что они тоже все разные. Мы бьемся с этой проблемой уже достаточно давно. И рады, что наши предложения легли в основу законопроекта, над которым по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина работала большая группа депутатов, в том числе из Архангельской области. Как результат – законопроект принят в первом чтении. — Следующий год объявлен президентом Годом семьи. Как это решение повлияет на работу законодателей? — Сегодня одна из главных задач, которые стоят перед государством, – это повышение рождаемости. К сожалению, мы столкнулись с последствиями демографического провала девяностых и, как следствие, с уменьшением числа женщин детородного возраста. Поэтому, объявляя Год семьи, мы акцентируем внимание на тех вопросах, которые сегодня наиболее важны. Только что мы поддержали законодательную инициативу губернатора о повышении единовременной выплаты женщинам, которые рожают первого ребенка в возрасте с 18 до 25 лет. Увеличили не только размер выплаты с 35 до 50 тысяч рублей, но и сняли ограничения по доходам. Наша задача - помочь женщине не откладывать рождение малыша на более поздний срок. Чем раньше она решится, тем больше шансов, что будет второй, третий ребенок... Сегодня не все готовы стать родителями - нет денег, жилья. Задача государства – сделать все, чтобы эти тревоги были минимизированы. Поэтому поддержка семьи станет основой для расстановки приоритетов при формировании областного бюджета. Например, по предложению губернатора мы впервые заложили средства на подарки первоклассникам, чтобы семьи смогли собрать ребенка в школу. Кстати, такая мера есть не во всех регионах. Очень многое предусмотрено для многодетных семей, благодаря чему их число за последние десять лет выросло в два раза. И мы постоянно совершенствуем меры поддержки семей с детьми, откликаясь на их запросы. К примеру, по поручению президента несколько лет назад многодетным семьям стали предоставлять бесплатные земельные участки. Но у нас есть территории, особенно в крупных городах, где свободной земли нет. Мы предусмотрели выплату из регионального бюджета взамен участка, и не просто так отдавали деньги, а на определенных условиях, например, на покупку жилья. Сегодня мы вновь дополнили возможности использования этой выплаты. Наша задача – максимально направить все усилия на то, чтобы семья смогла решить жилищный вопрос. У нас много хороших и ответственных многодетных семей. А я росла в те времена, когда многодетная семья чаще всего ассоциировалась с неблагополучной. Сейчас все наоборот. И я хочу, чтобы сомневающихся в решении рожать детей стало меньше, а счастливых семей было больше.

https://ria.ru/20231213/arkhangelsk-1915572994.html

https://ria.ru/20231211/investitsii-1915191361.html

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https://ria.ru/20231205/zakon-1913893425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, архангельская область, россия, север, александр цыбульский, госдума рф, борис ельцин, вячеслав володин