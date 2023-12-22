https://ria.ru/20231222/proekt-1917426303.html

Тамбовские проекты в сфере агротуризма представили на выставке "Россия"

Тамбовские проекты в сфере агротуризма представили на выставке "Россия" - РИА Новости, 22.12.2023

Тамбовские проекты в сфере агротуризма представили на выставке "Россия"

На стенде Тамбовской области на выставке-форуме "Россия" 21 декабря прошла презентация проектов в сфере агротуризма, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:46

2023-12-22T11:46

2023-12-22T11:46

тамбовская область

тамбовская область

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На стенде Тамбовской области на выставке-форуме "Россия" 21 декабря прошла презентация проектов в сфере агротуризма, сообщает пресс-служба регионального правительства. На ВДНХ в Москве продолжаются мероприятия Международной выставки-форума "Россия". В эти дни в павильоне №75 проходит отраслевая неделя "Сельское хозяйство". "Тамбовщина гордится своими достижениями в агропромышленном комплексе, красотой родного края, славится своим гостеприимством", - говорится в сообщении. Гостям рассказали об одном из самых прекрасных уголков тамбовской земли — селе Пахотный Угол в Бондарском муниципальном округе. Здесь можно не только насладиться красотами среднерусской природы, но и познакомиться с работой сыроварни, попробовать разные виды сыров. А предприятие "Татьянина усадьба" из Мичуринского муниципального округа представила уникальную продукцию садов и ягодников. Владельцы усадьбы поделились знаниями и навыками выращивания плодово-ягодных культур и предложили свой посадочный материал высокого качества. В 2022 году "Татьянина усадьба" успешно прошла конкурсный отбор на грантовую поддержку. Средства гранта направлены на организацию интересных туристических программ с технологическими мастер-классами. Еще прошла виртуальная экскурсия на оленью ферму "Подлесное" в Сосновский муниципальный округ. Там можно не только познакомиться с семейством благородного европейского оленя, но и покататься на санях, запряженных оленьей упряжкой. Турпроект оленьей фермы стал одним из трех победителей грантового конкурса на 2024 год. Грант позволит разработать экскурсионные программы для туристических групп разного возраста. А сейчас здесь проводятся благотворительные экскурсии для местных школьников. Эти и другие маршруты агротуризма представлены гостям в специальной брошюре.

https://ria.ru/20231222/agrosektor-1917384118.html

https://ria.ru/20231114/byudzhet-1909444207.html

https://ria.ru/20231222/urozhay-1917380263.html

тамбовская область

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тамбовская область