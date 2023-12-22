Рейтинг@Mail.ru
Почти на всей территории Приморья установилась аномально холодная погода - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/primore-1917376808.html
Почти на всей территории Приморья установилась аномально холодная погода
Почти на всей территории Приморья установилась аномально холодная погода - РИА Новости, 22.12.2023
Почти на всей территории Приморья установилась аномально холодная погода
Аномально холодная погода в Приморье впервые за последние 20 лет регистрируется почти на всей территории края, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T05:44
2023-12-22T05:44
общество
владивосток
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761417005_0:1:2928:1648_1920x0_80_0_0_23f69773f8d1ea655696da73bd0c8536.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Аномально холодная погода в Приморье впервые за последние 20 лет регистрируется почти на всей территории края, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета. Сейчас в Приморье действует штормовое предупреждение до 23 декабря из-за аномально холодной погоды в ряде районов Приморья, в том числе во Владивостоке. С 18 декабря среднесуточные температуры воздуха в регионе на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В отдельные ночи на севере центральных районов местами ожидается сильный мороз: 43 градуса и ниже. "Аномально холодная погода регистрируется практически по территории всего Приморского края. (Аномалии) были на 34 станциях – такого не было последние лет 20. С точностью можно сказать, что последние 20 лет на всей территории Приморья не было настолько холодно", - сказал представитель Примгидромета. По данным синоптиков, в пятницу, в день зимнего солнцестояния, начнется трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла, наметится тенденция на потепление. Максимальные температуры станут немного выше, чем накануне. В выходные холода в Приморье начнут отступать.
https://ria.ru/20231212/uzbekistan-1915248510.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761417005_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_698cff651b068fc27c06962717a1a67b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, приморский край
Общество, Владивосток, Приморский край
Почти на всей территории Приморья установилась аномально холодная погода

Почти во всем Приморье впервые за 20 лет установилась аномально холодная погода

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМужчина на улице во Владивостоке во время сильного снегопада
Мужчина на улице во Владивостоке во время сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Мужчина на улице во Владивостоке во время сильного снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Аномально холодная погода в Приморье впервые за последние 20 лет регистрируется почти на всей территории края, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета.
Сейчас в Приморье действует штормовое предупреждение до 23 декабря из-за аномально холодной погоды в ряде районов Приморья, в том числе во Владивостоке. С 18 декабря среднесуточные температуры воздуха в регионе на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В отдельные ночи на севере центральных районов местами ожидается сильный мороз: 43 градуса и ниже.
"Аномально холодная погода регистрируется практически по территории всего Приморского края. (Аномалии) были на 34 станциях – такого не было последние лет 20. С точностью можно сказать, что последние 20 лет на всей территории Приморья не было настолько холодно", - сказал представитель Примгидромета.
По данным синоптиков, в пятницу, в день зимнего солнцестояния, начнется трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла, наметится тенденция на потепление. Максимальные температуры станут немного выше, чем накануне. В выходные холода в Приморье начнут отступать.
Рейды против бесцельного использования электроэнергии в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Узбекистане вновь начали отключать рекламные билборды в холода
12 декабря, 11:12
 
ОбществоВладивостокПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала