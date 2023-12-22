https://ria.ru/20231222/prilepin-1917367083.html

МИД Узбекистана вызвал российского посла из-за слов Прилепина

МИД Узбекистана вызвал российского посла из-за слов Прилепина - РИА Новости, 22.12.2023

МИД Узбекистана вызвал российского посла из-за слов Прилепина

Посла России в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в четверг в МИД Узбекистана из-за высказываний писателя Захара Прилепина, сообщает узбекистанское... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T01:09

2023-12-22T01:09

2023-12-22T01:10

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Посла России в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в четверг в МИД Узбекистана из-за высказываний писателя Захара Прилепина, сообщает узбекистанское внешнеполитическое ведомство.Ранее Прилепин, говоря о ситуации с мигрантами, допустил фигуральное выражение о возможности присоединения Узбекистана к России."В ходе встречи до представителя России в принципиальной форме доведено, что в нашей стране с чувством глубокой озабоченности воспринято высказывание сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина на конференции в пресс-центре "Россия сегодня" с предложением о присоединении территории Узбекистана к России", - говорится в заявлении на сайте МИД.Как считают в узбекистанском внешнеполитическом ведомстве, такого рода высказывания не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Ташкентом.По мнению МИД Узбекистана, такие заявления "могут негативно отразиться на устоявшиеся исторически дружественные отношения между нашими народами".Личное мнениеВысказывания Прилепина об Узбекистане и трудовой миграции в Россию являются его личным мнением и даже отдаленно не отражают официальную позицию Москвы по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Совершенно очевидно, что высказывания З. Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства."Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. И это не просто красивая фраза. Они действительно находятся на подъеме", - отметила дипломат.Говоря о миграционном вопросе, официальный представитель МИД подчеркнула, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего, из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств – экспортеров таких услуг. "В настоящее время ведется работа над целым комплексом нормативных, организационных, информационных и иных мер в целях придания миграционному сотрудничеству более упорядоченного и взаимовыгодного характера", - добавила она."Не ставился под сомнение"Государственный суверенитет, независимость и территориальная целостность Узбекистана никогда не ставились Москвой под сомнение, заявил посол России в Ташкенте Олег Мальгинов."В России никогда не ставились под сомнение государственный суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан", - заявил Мальгинов, слова которого приводятся в Telegram-канале дипмиссии.Дипломат отметил, что Россию и Узбекистан объединяют не только многовековая история, культурные и нравственные ценности, но и отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Это вновь подтвердили президенты во время встречи в Москве в октябре."Между нашими государствами поступательно развивается сотрудничество практически по всем направлениям деятельности. Подчеркиваем, что заявление Захара Прилепина - лишь субъективное мнение его автора, не имеющее ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации", - добавил Мальгинов."Неправильная интерпретация"Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов не слышал о заявлении сопредседателя партии, писателя Захара Прилепина о присоединении Узбекистана к России и не знает о такой позиции однопартийца, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции, отметив, что скорее всего это неправильная интерпретация слов Прилепина."Сергей Миронов не слышал такого заявления и не знает ничего о такой позиции. Скорее всего речь идет о какой-то неправильной интерпретации", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20231220/prilepin-1916956638.html

https://ria.ru/20231216/prilepin-1916175383.html

https://ria.ru/20231205/yazyk-1913929091.html

https://ria.ru/20231129/vzaimodeystvie-1912616315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

узбекистан, россия, захар прилепин, мария захарова, сергей миронов, в мире