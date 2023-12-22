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Объявлены победители международной премии для военкоров - РИА Новости, 22.12.2023
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20:04 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/premiya-1917573943.html
Объявлены победители международной премии для военкоров
Объявлены победители международной премии для военкоров - РИА Новости, 22.12.2023
Объявлены победители международной премии для военкоров
Объявлены имена победителей международной премии имени Халеда аль-Хатыба (Khaled Alkhateb International Memorial Awards) 2023 года для военкоров, призеров... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T20:04
2023-12-22T20:04
сирия
халед аль-хатыб
rt arabic
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Объявлены имена победителей международной премии имени Халеда аль-Хатыба (Khaled Alkhateb International Memorial Awards) 2023 года для военкоров, призеров определили в четырёх номинациях, сообщили в пресс-службе телеканала RT. "Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - 2023, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, выбрало победителей. Наград удостоены военные корреспонденты из Палестины, России, Сирии и Аргентины",- говорится в сообщении. Победителем в номинации "Лучшая работа из зоны конфликта (видео)" стал Гази аль-Алул (сектор Газа, Палестина), представляющий иорданский телеканал Roya, с работой "Газа. Последствия". В номинации "Лучшая работа из зоны конфликта (текст)" победил Сергей Прудников из газеты "Известия" с работой "Репортажи из Донбасса". Себастьян Сальгадо от аргентинского интернет-портала Data Urgente с работой "Танго свободы в Луганске" победил в номинации "Лучшая работа: гуманитарная миссия (видео)". В номинации "Лучшая работа: гуманитарная миссия (текст)" победила Сара Саллум (Сирия), представляющая ливанский телеканал Al Mayadeen English, с работой "Когда стихли орудия…". Телеканал RT учредил премию в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic.
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917557482.html
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сирия, халед аль-хатыб, rt arabic, палестина, россия
Сирия, Халед аль-Хатыб, RT Arabic, Палестина, Россия
Объявлены победители международной премии для военкоров

Объявлены имена победители международной премии для военкоров

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Объявлены имена победителей международной премии имени Халеда аль-Хатыба (Khaled Alkhateb International Memorial Awards) 2023 года для военкоров, призеров определили в четырёх номинациях, сообщили в пресс-службе телеканала RT.
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"Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - 2023, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, выбрало победителей. Наград удостоены военные корреспонденты из Палестины, России, Сирии и Аргентины",- говорится в сообщении.
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Победителем в номинации "Лучшая работа из зоны конфликта (видео)" стал Гази аль-Алул (сектор Газа, Палестина), представляющий иорданский телеканал Roya, с работой "Газа. Последствия". В номинации "Лучшая работа из зоны конфликта (текст)" победил Сергей Прудников из газеты "Известия" с работой "Репортажи из Донбасса".
Себастьян Сальгадо от аргентинского интернет-портала Data Urgente с работой "Танго свободы в Луганске" победил в номинации "Лучшая работа: гуманитарная миссия (видео)". В номинации "Лучшая работа: гуманитарная миссия (текст)" победила Сара Саллум (Сирия), представляющая ливанский телеканал Al Mayadeen English, с работой "Когда стихли орудия…".
Телеканал RT учредил премию в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic.
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СирияХалед аль-ХатыбRT ArabicПалестинаРоссия
 
 
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