https://ria.ru/20231222/prazdniki-1917510425.html

Эксперты рассказали, где россияне чаще всего бронируют отели на Новый Год

Эксперты рассказали, где россияне чаще всего бронируют отели на Новый Год - РИА Новости, 22.12.2023

Эксперты рассказали, где россияне чаще всего бронируют отели на Новый Год

Число бронирований отелей на наступающие новогодние праздники с 31 декабря по 10 января выросло по России в среднем на 23 процента по сравнению с прошлым годом, РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:25

2023-12-22T17:25

2023-12-22T18:56

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

москва

санкт-петербург

краснодарский край

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148459/00/1484590000_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_66e25377d855c9a89652a5b17636faa6.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Число бронирований отелей на наступающие новогодние праздники с 31 декабря по 10 января выросло по России в среднем на 23 процента по сравнению с прошлым годом, лидируют по спросу Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба РСТ со ссылкой на данные онлайн-платформы Travelline.Как отмечают в компании, чаще всего туристы останавливаются менее, чем на три ночи Средняя цена на размещение в праздничные даты выросла на 13,6 процентов и достигла 10,6 тысячи рублей за номер за ночь. Однако в разных регионах динамика цен значительно отличается.Москва – самое востребованное на Новый год направление, на которое приходится 22 процента всех бронирований. Здесь цены выросли почти на 29 процентов. Тем не менее, они остались ниже средних по рынку и ниже, чем в других регионах из первой пятерки.На втором месте Краснодарский край с долей бронирований 17 процентов. Цены выросли всего на пять процентов, но они одни из самых высоких среди топовых направлений – 13,8 тысячи рублей за ночь.На третьем месте после Москвы и Краснодарского края – Санкт-Петербург. Его доля в общем объеме превышает 15 процентов. Новогодние цены за год выросли примерно на 20 процентов, однако они все равно остаются ниже средних по рынку – 9,4 тысячи рублей.На Московскую область приходится четыре процента от всего объема заказов, она на четвертом месте в рейтинге. Новогодний отдых тут дороже, чем в Краснодарском крае: 16,8 тысячи рублей за номер в сутки.На пятом месте по популярности – Татарстан, где цены выросли на 14,7 процента.На пять лидирующих направлений приходится более 60 процентов от всего числа бронирований на Новый год. Рост спроса есть практически по всем регионам. Минус показали лишь несколько субъектов, в том числе те, что выставили максимальные цены на размещение.Всего Travelline анализирует данные по 60 направлениям и среди них есть настоящие рекордсмены, хоть и не вошедшие в пятерку.Например, интерес к новогоднему отдыху в Оренбургской области и Красноярском крае вырос более чем вдвое (103 и 108 процентов соответственно), в Липецкой и Томской областях – почти вдвое (94 процента), Волгоградской, Самарской, Ростовской областях – на 60 процентов, Ханты-Мансийском автономном округе – на 55, Саратовской области – на 47 процентов.Среди рекордсменов по росту спроса – Крым, его в эти новогодние праздники бронируют почти на 40 процентов больше, чем год назад. В Севастополь поездки стали бронировать почти на 80 процентов чаще, чем год назад.

https://ria.ru/20231222/prazdniki-1917040982.html

москва

санкт-петербург

краснодарский край

московская область (подмосковье)

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, москва, санкт-петербург, краснодарский край, новый год, московская область (подмосковье), республика татарстан (татарстан), отдых в россии, отели