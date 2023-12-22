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Миронов заявил о подготовке новой структуры правительства России - РИА Новости, 22.12.2023
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17:08 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/pravitelstvo-1917537400.html
Миронов заявил о подготовке новой структуры правительства России
Миронов заявил о подготовке новой структуры правительства России - РИА Новости, 22.12.2023
Миронов заявил о подготовке новой структуры правительства России
Глава партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов заявил, что, по его информации, ведется работа над новой структурой правительства РФ. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:08
2023-12-22T17:08
политика
россия
сергей миронов
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов заявил, что, по его информации, ведется работа над новой структурой правительства РФ. "У меня есть информация, что идет работа над новой структурой правительства, именно структурой", - сказал Миронов в ходе брифинга для парламентских журналистов. Он отметил, что очень рассчитывает на изменение подхода к кадрам, в том числе в Центробанке и Минфине. При этом Миронов указал, что, по его мнению, премьер-министр Михаил Мишустин находится "на своем месте" и очень активно работает. "Я не знаю, что конкретно (изменится - ред.)", - ответил лидер СРЗП на вопрос журналиста о том, что именно может поменяться в структуре кабмина и значит ли это, что уйдут какие-то "слабые фигуры".
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политика, россия, сергей миронов, михаил мишустин
Политика, Россия, Сергей Миронов, Михаил Мишустин
Миронов заявил о подготовке новой структуры правительства России

Миронов: ведется работа над новой структурой правительства России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов заявил, что, по его информации, ведется работа над новой структурой правительства РФ.
"У меня есть информация, что идет работа над новой структурой правительства, именно структурой", - сказал Миронов в ходе брифинга для парламентских журналистов. Он отметил, что очень рассчитывает на изменение подхода к кадрам, в том числе в Центробанке и Минфине. При этом Миронов указал, что, по его мнению, премьер-министр Михаил Мишустин находится "на своем месте" и очень активно работает.
"Я не знаю, что конкретно (изменится - ред.)", - ответил лидер СРЗП на вопрос журналиста о том, что именно может поменяться в структуре кабмина и значит ли это, что уйдут какие-то "слабые фигуры".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Правительство в состоянии решать поставленные задачи, заявил Путин
21 декабря, 17:47
 
ПолитикаРоссияСергей МироновМихаил Мишустин
 
 
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