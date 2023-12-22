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МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права - РИА Новости, 22.12.2023
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15:52 22.12.2023 (обновлено: 23:53 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/prava-1917511536.html
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права - РИА Новости, 22.12.2023
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права, предполагается, что документ вступит в силу 1 апреля 2024 года, сообщило "МВД Медиа". РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:52
2023-12-22T23:53
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права, предполагается, что документ вступит в силу 1 апреля 2024 года, сообщило "МВД Медиа".Среди нововведений — теперь кандидату можно будет набрать семь штрафных баллов вместо пяти.Также расширился список причин, по которым до сдачи могут не допустить.&quot;Отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения&quot;, — говорится в проекте.Это правило распространяется и на тех, кто отказался от медосвидетельствования. Таких претендентов не допустят к экзамену до истечения срока административного наказания.Кроме того, сдавать на права не смогут граждане, не явившиеся в военкоматы по повестке.Также, если во время сдачи экзаменов у кандидата истечет срок действия паспорта или медсправки, процесс приостановится до предъявления действительных документов.Регламент сейчас находится на общественном обсуждении на едином портале проектов нормативных правовых актов.
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общество, россия
Общество, Россия
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права

В РФ с 1 апреля 2024 года изменят правила сдачи экзамена на водительские права

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права, предполагается, что документ вступит в силу 1 апреля 2024 года, сообщило "МВД Медиа".
Среди нововведений — теперь кандидату можно будет набрать семь штрафных баллов вместо пяти.
Также расширился список причин, по которым до сдачи могут не допустить.
«

"Отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения", — говорится в проекте.

Это правило распространяется и на тех, кто отказался от медосвидетельствования. Таких претендентов не допустят к экзамену до истечения срока административного наказания.
Кроме того, сдавать на права не смогут граждане, не явившиеся в военкоматы по повестке.
Также, если во время сдачи экзаменов у кандидата истечет срок действия паспорта или медсправки, процесс приостановится до предъявления действительных документов.
Регламент сейчас находится на общественном обсуждении на едином портале проектов нормативных правовых актов.
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