https://ria.ru/20231222/prava-1917511536.html

МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права

МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права - РИА Новости, 22.12.2023

МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права

МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права, предполагается, что документ вступит в силу 1 апреля 2024 года, сообщило "МВД Медиа". РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:52

2023-12-22T15:52

2023-12-22T23:53

общество

россия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права, предполагается, что документ вступит в силу 1 апреля 2024 года, сообщило "МВД Медиа".Среди нововведений — теперь кандидату можно будет набрать семь штрафных баллов вместо пяти.Также расширился список причин, по которым до сдачи могут не допустить."Отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения", — говорится в проекте.Это правило распространяется и на тех, кто отказался от медосвидетельствования. Таких претендентов не допустят к экзамену до истечения срока административного наказания.Кроме того, сдавать на права не смогут граждане, не явившиеся в военкоматы по повестке.Также, если во время сдачи экзаменов у кандидата истечет срок действия паспорта или медсправки, процесс приостановится до предъявления действительных документов.Регламент сейчас находится на общественном обсуждении на едином портале проектов нормативных правовых актов.

https://ria.ru/20230710/zakon-1883290061.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия