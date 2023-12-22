https://ria.ru/20231222/prava-1917511536.html
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права - РИА Новости, 22.12.2023
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права, предполагается, что документ вступит в силу 1 апреля 2024 года, сообщило "МВД Медиа". РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:52
2023-12-22T15:52
2023-12-22T23:53
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601488538_0:203:3072:1930_1920x0_80_0_0_9d1c17a2e570840fe9d847c4a80410eb.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права, предполагается, что документ вступит в силу 1 апреля 2024 года, сообщило "МВД Медиа".Среди нововведений — теперь кандидату можно будет набрать семь штрафных баллов вместо пяти.Также расширился список причин, по которым до сдачи могут не допустить."Отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения", — говорится в проекте.Это правило распространяется и на тех, кто отказался от медосвидетельствования. Таких претендентов не допустят к экзамену до истечения срока административного наказания.Кроме того, сдавать на права не смогут граждане, не явившиеся в военкоматы по повестке.Также, если во время сдачи экзаменов у кандидата истечет срок действия паспорта или медсправки, процесс приостановится до предъявления действительных документов.Регламент сейчас находится на общественном обсуждении на едином портале проектов нормативных правовых актов.
https://ria.ru/20230710/zakon-1883290061.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601488538_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f832ea642adeb783141d64d355f5cf69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
В РФ с 1 апреля 2024 года изменят правила сдачи экзамена на водительские права
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права, предполагается, что документ вступит в силу 1 апреля 2024 года, сообщило "МВД Медиа
".
Среди нововведений — теперь кандидату можно будет набрать семь штрафных баллов вместо пяти.
Также расширился список причин, по которым до сдачи могут не допустить.
«
"Отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения", — говорится в проекте.
Это правило распространяется и на тех, кто отказался от медосвидетельствования. Таких претендентов не допустят к экзамену до истечения срока административного наказания.
Кроме того, сдавать на права не смогут граждане, не явившиеся в военкоматы по повестке.
Также, если во время сдачи экзаменов у кандидата истечет срок действия паспорта или медсправки, процесс приостановится до предъявления действительных документов.
Регламент сейчас находится на общественном обсуждении на едином портале проектов нормативных правовых актов.
Путин подписал закон о порядке восстановления водительских прав