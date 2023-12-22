Херш раскрыл новые подробности о подрыве "Северного потока"
Херш: США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала СВО
Найденный в 30 километрах от места взрыва на "Северных потоках" объект. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала российской спецоперации на Украине, написал американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack.
По его мнению, первоначальная цель могла состоять в сдерживании Москвы, но реальный тайминг — сентябрь 2022 года — демонстрирует, что диверсию, вероятно, переориентировали против Германии, которая воспринималась как слабое звено в коалиции поддержки Киева.
"Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до российского вторжения на Украину в феврале 2022 года, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина не вторгаться. Когда вторжение, несмотря публичные угрозы уничтожить трубопровод, <...> все же состоялось, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести ее до конца", — отметил Херш.
Журналист утверждает, что диверсию подготовили к концу мая, но президент США Джо Байден отложил ее без объяснения причин.
"Президентский приказ поступил в конце сентября. Три из четырех веток трубопровода уничтожены после того, как взрывные устройства были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства", — написал автор статьи.
Херш предположил, что время, которое выбрал Байден, было нацелено на канцлера ФРГ Олафа Шольца.
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"Как считали некоторые в ЦРУ, президент опасался, что Шольц, чьи избиратели были нерешительны в поддержке Украины, мог дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность — в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией", — заключил журналист.
В сентябре 2022 года произошли взрывы на двух трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", через которые в Европу шел российский газ. По версии лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
Соединенные Штаты причастность к диверсии отрицают, а власти нескольких европейских стран продолжают расследование, которое пока не дало результатов. Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом.