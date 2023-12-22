https://ria.ru/20231222/potok-1917577147.html

Херш раскрыл новые подробности о подрыве "Северного потока"

Херш раскрыл новые подробности о подрыве "Северного потока" - РИА Новости, 22.12.2023

Херш раскрыл новые подробности о подрыве "Северного потока"

США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала российской спецоперации на Украине, написал американский журналист Сеймур Херш в статье на... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T20:27

2023-12-22T20:27

2023-12-22T20:56

в мире

сша

северный поток

сеймур херш

украина

германия

владимир путин

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860243160_0:17:350:214_1920x0_80_0_0_047c03d4904d3fd769ba7d1600388be5.jpg

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала российской спецоперации на Украине, написал американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack.По его мнению, первоначальная цель могла состоять в сдерживании Москвы, но реальный тайминг — сентябрь 2022 года — демонстрирует, что диверсию, вероятно, переориентировали против Германии, которая воспринималась как слабое звено в коалиции поддержки Киева."Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до российского вторжения на Украину в феврале 2022 года, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина не вторгаться. Когда вторжение, несмотря публичные угрозы уничтожить трубопровод, <...> все же состоялось, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести ее до конца", — отметил Херш.Журналист утверждает, что диверсию подготовили к концу мая, но президент США Джо Байден отложил ее без объяснения причин. "Президентский приказ поступил в конце сентября. Три из четырех веток трубопровода уничтожены после того, как взрывные устройства были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства", — написал автор статьи. Херш предположил, что время, которое выбрал Байден, было нацелено на канцлера ФРГ Олафа Шольца. "Как считали некоторые в ЦРУ, президент опасался, что Шольц, чьи избиратели были нерешительны в поддержке Украины, мог дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность — в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией", — заключил журналист.Соединенные Штаты причастность к диверсии отрицают, а власти нескольких европейских стран продолжают расследование, которое пока не дало результатов. Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом.

https://ria.ru/20231212/potok-1915329583.html

https://ria.ru/20231114/potoki-1909318629.html

https://ria.ru/20231214/potoki-1915826277.html

сша

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, северный поток, сеймур херш, украина, германия, владимир путин, джо байден, центральное разведывательное управление (цру)