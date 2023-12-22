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Херш раскрыл новые подробности о подрыве "Северного потока" - РИА Новости, 22.12.2023
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20:27 22.12.2023 (обновлено: 20:56 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/potok-1917577147.html
Херш раскрыл новые подробности о подрыве "Северного потока"
Херш раскрыл новые подробности о подрыве "Северного потока" - РИА Новости, 22.12.2023
Херш раскрыл новые подробности о подрыве "Северного потока"
США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала российской спецоперации на Украине, написал американский журналист Сеймур Херш в статье на... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T20:27
2023-12-22T20:56
в мире
сша
северный поток
сеймур херш
украина
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владимир путин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала российской спецоперации на Украине, написал американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack.По его мнению, первоначальная цель могла состоять в сдерживании Москвы, но реальный тайминг — сентябрь 2022 года — демонстрирует, что диверсию, вероятно, переориентировали против Германии, которая воспринималась как слабое звено в коалиции поддержки Киева."Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до российского вторжения на Украину в феврале 2022 года, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина не вторгаться. Когда вторжение, несмотря публичные угрозы уничтожить трубопровод, &lt;...&gt; все же состоялось, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести ее до конца", — отметил Херш.Журналист утверждает, что диверсию подготовили к концу мая, но президент США Джо Байден отложил ее без объяснения причин. "Президентский приказ поступил в конце сентября. Три из четырех веток трубопровода уничтожены после того, как взрывные устройства были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства", — написал автор статьи. Херш предположил, что время, которое выбрал Байден, было нацелено на канцлера ФРГ Олафа Шольца. &quot;Как считали некоторые в ЦРУ, президент опасался, что Шольц, чьи избиратели были нерешительны в поддержке Украины, мог дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность — в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией&quot;, — заключил журналист.Соединенные Штаты причастность к диверсии отрицают, а власти нескольких европейских стран продолжают расследование, которое пока не дало результатов. Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом.
https://ria.ru/20231212/potok-1915329583.html
https://ria.ru/20231114/potoki-1909318629.html
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в мире, сша, северный поток, сеймур херш, украина, германия, владимир путин, джо байден, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Северный поток, Сеймур Херш, Украина, Германия, Владимир Путин, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Херш раскрыл новые подробности о подрыве "Северного потока"

Херш: США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала СВО

© Фото : EnergistyrelsenНайденный в 30 километрах от места взрыва на "Северных потоках" объект
Найденный в 30 километрах от места взрыва на Северных потоках объект - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Energistyrelsen
Найденный в 30 километрах от места взрыва на "Северных потоках" объект. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала российской спецоперации на Украине, написал американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack.
По его мнению, первоначальная цель могла состоять в сдерживании Москвы, но реальный тайминг — сентябрь 2022 года — демонстрирует, что диверсию, вероятно, переориентировали против Германии, которая воспринималась как слабое звено в коалиции поддержки Киева.
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"Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до российского вторжения на Украину в феврале 2022 года, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина не вторгаться. Когда вторжение, несмотря публичные угрозы уничтожить трубопровод, <...> все же состоялось, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести ее до конца", — отметил Херш.
Журналист утверждает, что диверсию подготовили к концу мая, но президент США Джо Байден отложил ее без объяснения причин.
"Президентский приказ поступил в конце сентября. Три из четырех веток трубопровода уничтожены после того, как взрывные устройства были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства", — написал автор статьи.
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Херш предположил, что время, которое выбрал Байден, было нацелено на канцлера ФРГ Олафа Шольца.
«

"Как считали некоторые в ЦРУ, президент опасался, что Шольц, чьи избиратели были нерешительны в поддержке Украины, мог дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность — в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией", — заключил журналист.

В сентябре 2022 года произошли взрывы на двух трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", через которые в Европу шел российский газ. По версии лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.

Соединенные Штаты причастность к диверсии отрицают, а власти нескольких европейских стран продолжают расследование, которое пока не дало результатов. Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом.
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В миреСШАСеверный потокСеймур ХершУкраинаГерманияВладимир ПутинДжо БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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