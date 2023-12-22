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ВСУ потеряли за неделю до 510 человек на Херсонском направлении

ВСУ потеряли за неделю до 510 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.12.2023

ВСУ потеряли за неделю до 510 человек на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 510 украинских военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:17

2023-12-22T15:17

2023-12-22T15:17

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

херсонская область

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 510 украинских военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Тягинка и Белозерка Херсонской области. В результате действий российских войск на данном направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 510 военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область