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ВСУ потеряли за неделю до 510 человек на Херсонском направлении
ВСУ потеряли за неделю до 510 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.12.2023
ВСУ потеряли за неделю до 510 человек на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 510 украинских военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:17
2023-12-22T15:17
2023-12-22T15:17
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 510 украинских военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Тягинка и Белозерка Херсонской области. В результате действий российских войск на данном направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 510 военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ потеряли за неделю до 510 человек на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за неделю до 510 человек на Херсонском направлении