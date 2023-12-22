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Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.12.2023
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие за неделю отразили 10 атак украинских войск на южнодонецком направлении, потери противника составили более 670 солдат, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:10
2023-12-22T15:10
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили 10 атак украинских войск на южнодонецком направлении, потери противника составили более 670 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили десять атак противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с с 16 по 22 декабря.Отмечается, что ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловки, Урожайного и Старомайорского в ДНР, а также Приютного в Запорожской области."Общие потери ВСУ на данном направлении составили свыше 670 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 670 солдат на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили 10 атак украинских войск на южнодонецком направлении, потери противника составили более 670 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили десять атак противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с с 16 по 22 декабря.
Отмечается, что ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ
, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловки, Урожайного и Старомайорского в ДНР
, а также Приютного в Запорожской области
.
"Общие потери ВСУ на данном направлении составили свыше 670 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине