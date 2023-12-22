https://ria.ru/20231222/postradavshiy-1917499610.html

В Донецке при атаке украинского дрона пострадал коммунальный работник

В Донецке при атаке украинского дрона пострадал коммунальный работник - РИА Новости, 22.12.2023

В Донецке при атаке украинского дрона пострадал коммунальный работник

Сотрудник коммунального предприятия "Вода Донбасса" ранен при сбросе боеприпаса с украинского дрона в Кировском районе Донецка в юго-западной части города,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:09

2023-12-22T15:09

2023-12-22T15:09

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вода донбасса

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Сотрудник коммунального предприятия "Вода Донбасса" ранен при сбросе боеприпаса с украинского дрона в Кировском районе Донецка в юго-западной части города, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате повторного сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе по улице Кубанской ранен мужчина 1981 года рождения, сотрудник предприятия "Вода Донбасса", - написал Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотника в этом районе.

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, вода донбасса, сцкк, алексей кулемзин (донецк)