https://ria.ru/20231222/postradavshiy-1917499610.html
В Донецке при атаке украинского дрона пострадал коммунальный работник
В Донецке при атаке украинского дрона пострадал коммунальный работник - РИА Новости, 22.12.2023
В Донецке при атаке украинского дрона пострадал коммунальный работник
Сотрудник коммунального предприятия "Вода Донбасса" ранен при сбросе боеприпаса с украинского дрона в Кировском районе Донецка в юго-западной части города,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:09
2023-12-22T15:09
2023-12-22T15:09
специальная военная операция на украине
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донецк
донецкая народная республика
вода донбасса
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Сотрудник коммунального предприятия "Вода Донбасса" ранен при сбросе боеприпаса с украинского дрона в Кировском районе Донецка в юго-западной части города, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате повторного сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе по улице Кубанской ранен мужчина 1981 года рождения, сотрудник предприятия "Вода Донбасса", - написал Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотника в этом районе.
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке при атаке украинского дрона пострадал коммунальный работник
Мэр: коммунальный работник ранен при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ в Донецке