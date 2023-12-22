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Польша выразила желание вернуться к честной конкуренции с Украиной - РИА Новости, 22.12.2023
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17:45 22.12.2023 (обновлено: 18:31 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/polsha-1917550088.html
Польша выразила желание вернуться к честной конкуренции с Украиной
Польша выразила желание вернуться к честной конкуренции с Украиной - РИА Новости, 22.12.2023
Польша выразила желание вернуться к честной конкуренции с Украиной
Варшава хочет вернуться к честной конкуренции с Украиной, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Киеве, его выступление РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:45
2023-12-22T18:31
в мире
украина
польша
радослав сикорский
евросоюз
тарас качка
матеуш моравецкий
киев
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ВАРШАВА, 22 дек — РИА Новости. Варшава хочет вернуться к честной конкуренции с Украиной, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Киеве, его выступление транслирует телеканал TVN."Между соседями всегда есть вопросы, которые нужно решить. Это связано и с историей, и с текущими вопросами. Поэтому я привез с собой заместителей министров транспорта и сельского хозяйства. Мы должны вернуть условия честной конкуренции так, чтобы от торговли, от транспорта все получили пользу", — отметил глава польского МИД.Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Замминистра экономики и торговли постсоветской республики Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина из-за этого обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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в мире, украина, польша, радослав сикорский, евросоюз, тарас качка, матеуш моравецкий, киев, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Радослав Сикорский, Евросоюз, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Киев, Всемирная торговая организация (ВТО)
Польша выразила желание вернуться к честной конкуренции с Украиной

Глава МИД Сикорский: Польша хочет вернуться к честной конкуренции с Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 дек — РИА Новости. Варшава хочет вернуться к честной конкуренции с Украиной, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Киеве, его выступление транслирует телеканал TVN.
«
"Между соседями всегда есть вопросы, которые нужно решить. Это связано и с историей, и с текущими вопросами. Поэтому я привез с собой заместителей министров транспорта и сельского хозяйства. Мы должны вернуть условия честной конкуренции так, чтобы от торговли, от транспорта все получили пользу", — отметил глава польского МИД.
Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Замминистра экономики и торговли постсоветской республики Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина из-за этого обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
На Украине скопилось почти четыре тысячи грузовиков на границе Польшей
Вчера, 08:39
 
В миреУкраинаПольшаРадослав СикорскийЕвросоюзТарас КачкаМатеуш МоравецкийКиевВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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