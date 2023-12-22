https://ria.ru/20231222/polozhenie-1917500972.html

ВС России улучшили положение на Донецком направлении

ВС России улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 22.12.2023

ВС России улучшили положение на Донецком направлении

Российские военные за неделю улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, отразив более 40 атак ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:12

2023-12-22T15:12

2023-12-22T16:01

специальная военная операция на украине

россия

в мире

клещеевка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

миг-29

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские военные за неделю улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, отразив более 40 атак ВСУ, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.Кроме того, удалось отразить 43 атаки украинских штурмовых отрядов возле Белогоровки, Марьинки и поселка Шумы в ДНР. Также российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного и Андреевки.Потери противника за неделю составили:Как уточнили в ведомстве, в период с 16 по 22 декабря российские Вооруженные силы нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам с топливом, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, оружия и техники. Помимо этого, удалось поразить центры подготовки и применения дронов, пункты управления и размещения солдат ВСУ, иностранных наемников и националистов. В свою очередь, средства ПВО сбили за неделю четыре самолета — один Су-27, один Су-25 и два МиГ-29. Также удалось уничтожить два вертолета Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, силы противовоздушной обороны перехватили:

https://ria.ru/20231222/spetsoperatsiya-1917501128.html

https://ria.ru/20231222/uverennost-1917478678.html

россия

клещеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, клещеевка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, миг-29, су-25, су-27