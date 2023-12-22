https://ria.ru/20231222/polozhenie-1917500972.html
ВС России улучшили положение на Донецком направлении
ВС России улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 22.12.2023
ВС России улучшили положение на Донецком направлении
Российские военные за неделю улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, отразив более 40 атак ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:12
2023-12-22T15:12
2023-12-22T16:01
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские военные за неделю улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, отразив более 40 атак ВСУ, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.Кроме того, удалось отразить 43 атаки украинских штурмовых отрядов возле Белогоровки, Марьинки и поселка Шумы в ДНР. Также российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного и Андреевки.Потери противника за неделю составили:Как уточнили в ведомстве, в период с 16 по 22 декабря российские Вооруженные силы нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам с топливом, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, оружия и техники. Помимо этого, удалось поразить центры подготовки и применения дронов, пункты управления и размещения солдат ВСУ, иностранных наемников и националистов. В свою очередь, средства ПВО сбили за неделю четыре самолета — один Су-27, один Су-25 и два МиГ-29. Также удалось уничтожить два вертолета Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, силы противовоздушной обороны перехватили:
https://ria.ru/20231222/spetsoperatsiya-1917501128.html
https://ria.ru/20231222/uverennost-1917478678.html
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ВС России улучшили положение на Донецком направлении
МО: ВС России за неделю улучшили положение на Донецком направлении