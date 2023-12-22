Рейтинг@Mail.ru
ВС России улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 22.12.2023 (обновлено: 16:01 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/polozhenie-1917500972.html
ВС России улучшили положение на Донецком направлении
ВС России улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 22.12.2023
ВС России улучшили положение на Донецком направлении
Российские военные за неделю улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, отразив более 40 атак ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:12
2023-12-22T16:01
специальная военная операция на украине
россия
в мире
клещеевка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
миг-29
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские военные за неделю улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, отразив более 40 атак ВСУ, сообщили в Минобороны.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, удалось отразить 43 атаки украинских штурмовых отрядов возле Белогоровки, Марьинки и поселка Шумы в ДНР. Также российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного и Андреевки.Потери противника за неделю составили:Как уточнили в ведомстве, в период с 16 по 22 декабря российские Вооруженные силы нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам с топливом, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, оружия и техники. Помимо этого, удалось поразить центры подготовки и применения дронов, пункты управления и размещения солдат ВСУ, иностранных наемников и националистов. В свою очередь, средства ПВО сбили за неделю четыре самолета — один Су-27, один Су-25 и два МиГ-29. Также удалось уничтожить два вертолета Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, силы противовоздушной обороны перехватили:
https://ria.ru/20231222/spetsoperatsiya-1917501128.html
https://ria.ru/20231222/uverennost-1917478678.html
россия
клещеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_9bcd63d52cf06ac2c7b3f8985b88d84b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, клещеевка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, миг-29, су-25, су-27
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, МиГ-29, Су-25, Су-27
ВС России улучшили положение на Донецком направлении

МО: ВС России за неделю улучшили положение на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские военные за неделю улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, отразив более 40 атак ВСУ, сообщили в Минобороны.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.

Кроме того, удалось отразить 43 атаки украинских штурмовых отрядов возле Белогоровки, Марьинки и поселка Шумы в ДНР. Также российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного и Андреевки.
Потери противника за неделю составили:
  • более 1610 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три танка;
  • 17 боевых бронированных машин;
  • пусковая установка HIMARS;
  • 24 автомобиля;
  • 44 орудия полевой артиллерии.
Уничтожение бронеавтомобилей с командным составом ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Вчера, 15:13
Как уточнили в ведомстве, в период с 16 по 22 декабря российские Вооруженные силы нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам с топливом, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, оружия и техники. Помимо этого, удалось поразить центры подготовки и применения дронов, пункты управления и размещения солдат ВСУ, иностранных наемников и националистов.
В свою очередь, средства ПВО сбили за неделю четыре самолета — один Су-27, один Су-25 и два МиГ-29. Также удалось уничтожить два вертолета Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, силы противовоздушной обороны перехватили:
  • оперативно-тактическую ракету ATACMS;
  • 30 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха";
  • три управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • 259 беспилотников.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
"Он знает". В США заметили тревожную для ВСУ деталь в выступлении Путина
Вчера, 14:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреКлещеевкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМиГ-29Су-25Су-27
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала