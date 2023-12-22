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Гладков рассказал о работе белгородского поезда "Правовая забота" - РИА Новости, 22.12.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
10:38 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/poezd-1917401918.html
Гладков рассказал о работе белгородского поезда "Правовая забота"
Гладков рассказал о работе белгородского поезда "Правовая забота" - РИА Новости, 22.12.2023
Гладков рассказал о работе белгородского поезда "Правовая забота"
Инициированный уполномоченной по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой передвижной проект "Правовая забота", который позволяет получить... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:38
2023-12-22T10:38
белгородская область
белгородская область
чернянский район
корочанский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 дек – РИА Новости. Инициированный уполномоченной по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой передвижной проект "Правовая забота", который позволяет получить юридическую помощь жителям отдаленных сельских районов, очень востребован среди жителей и получит дальнейшую поддержку, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона рассказал, что не так давно в Белгородской области приступила к выполнению обязанностей уполномоченного по правам человека юрист с большим опытом Жанна Киреева. Одной из первых ее инициатив был запуск проекта - поездов по оказанию юридической помощи "Правовая забота". Гладков сообщил, что на этой неделе находился с рабочей поездкой в Валуйском округе, где жители, которые уже побывали на приеме, благодарили за качественную профессиональную и бесплатную помощь, оказанную в оперативные сроки. "За один день было принято около ста человек. Вместе с Жанной Николаевной приехали и 17 специалистов из различных министерств и ведомств. Уверен, что востребованность такой помощи будет только расти", - отметил губернатор. Он также добавил, что уже в январе запланирована поездка в Чернянский район, а в феврале - в Краснояружский и в Корочанский районы. "Надеюсь, что эти начинания будут развиваться и дальше со стороны уполномоченного по правам человека. Со своей стороны, конечно, буду стараться оказывать всевозможную помощь", - резюмировал Гладков. В рамках проекта правовую помощь смогут получить жители отдалённых сельских территорий области. Основная целевая аудитория – это пенсионеры, граждане предпенсионного возраста, инвалиды, малоимущие граждане, дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, участники СВО и члены их семей. Валуйский городской округ стал первым муниципалитетом, куда выехала бригада специалистов для оказания квалифицированной правовой помощи. В приёме приняли участие представители региональных министерств, службы судебных приставов, отделения Фонда социального и пенсионного страхования, филиала Фонда "Защитники Отечества", юридической клиники НИУ "БелГУ", Государственного юридического бюро. В приёме также приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых и Валуйский межрайонный прокурор Николай Иванов. В течение 2024 года выездной бригада специалистов планирует посетить все муниципальные образования области.
https://ria.ru/20231218/podderzhka-1916555220.html
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белгородская область, чернянский район, корочанский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Чернянский район, Корочанский район, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о работе белгородского поезда "Правовая забота"

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 дек – РИА Новости. Инициированный уполномоченной по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой передвижной проект "Правовая забота", который позволяет получить юридическую помощь жителям отдаленных сельских районов, очень востребован среди жителей и получит дальнейшую поддержку, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона рассказал, что не так давно в Белгородской области приступила к выполнению обязанностей уполномоченного по правам человека юрист с большим опытом Жанна Киреева. Одной из первых ее инициатив был запуск проекта - поездов по оказанию юридической помощи "Правовая забота".
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Гладков сообщил, что на этой неделе находился с рабочей поездкой в Валуйском округе, где жители, которые уже побывали на приеме, благодарили за качественную профессиональную и бесплатную помощь, оказанную в оперативные сроки.
"За один день было принято около ста человек. Вместе с Жанной Николаевной приехали и 17 специалистов из различных министерств и ведомств. Уверен, что востребованность такой помощи будет только расти", - отметил губернатор.
Он также добавил, что уже в январе запланирована поездка в Чернянский район, а в феврале - в Краснояружский и в Корочанский районы. "Надеюсь, что эти начинания будут развиваться и дальше со стороны уполномоченного по правам человека. Со своей стороны, конечно, буду стараться оказывать всевозможную помощь", - резюмировал Гладков.
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В рамках проекта правовую помощь смогут получить жители отдалённых сельских территорий области. Основная целевая аудитория – это пенсионеры, граждане предпенсионного возраста, инвалиды, малоимущие граждане, дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, участники СВО и члены их семей.
Валуйский городской округ стал первым муниципалитетом, куда выехала бригада специалистов для оказания квалифицированной правовой помощи. В приёме приняли участие представители региональных министерств, службы судебных приставов, отделения Фонда социального и пенсионного страхования, филиала Фонда "Защитники Отечества", юридической клиники НИУ "БелГУ", Государственного юридического бюро. В приёме также приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых и Валуйский межрайонный прокурор Николай Иванов.
В течение 2024 года выездной бригада специалистов планирует посетить все муниципальные образования области.
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Белгородская областьБелгородская областьЧернянский районКорочанский районВячеслав Гладков
 
 
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