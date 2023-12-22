https://ria.ru/20231222/podarok-1917459108.html

"Наилучший подарок". В конгрессе США сделали неожиданное заявление о Путине

"Наилучший подарок". В конгрессе США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 22.12.2023

"Наилучший подарок". В конгрессе США сделали неожиданное заявление о Путине

Провал Соединенных Штатов Америки в согласовании дальнейшей помощи Украине будет подарком для президента России Владимира Путина, заявил американский сенатор от РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:40

2023-12-22T13:40

2023-12-22T13:40

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Провал Соединенных Штатов Америки в согласовании дальнейшей помощи Украине будет подарком для президента России Владимира Путина, заявил американский сенатор от Вирджинии Марк Уорнер на своей странице в соцсети X."Знаете, у кого будет наилучшее Рождество? У Владимира Путина", — написал политик.По его словам, неспособность США продлить помощь Киеву будет огромным подарком для российского руководства, поэтому Штатам нужно добиться этого в следующем году.Во вторник лидер демократов в сенате США Чак Шумер признал, что сенаторам не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе. Сенат должен вернуться к полноценной работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на рождественско-новогодние каникулы еще неделю назад.Ранее лидеры обеих фракций американского сената заявили, что на переговорах о миграционной реформе в обмен на помощь Украине достигнут прогресс. Верхняя палата конгресса решила не расходиться на зимние каникулы и продолжить согласование с Белым домом сделки, которая бы позволила провести через конгресс запрос на 61 миллиард долларов для Киева.В отличие от сената палата представителей, которой также предстоит утверждать потенциальные договоренности, не стала их дожидаться и ушла на каникулы с намерением вернуться 9 января. В обмен на ассигнование дополнительных средств в пользу Украины республиканцы добиваются от администрации США усиления охраны южной границы и пресечения потока нелегальной миграции.

https://ria.ru/20231222/zayavlenie-1917427507.html

https://ria.ru/20231222/zelenskiy-1917412327.html

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