"Наилучший подарок". В конгрессе США сделали неожиданное заявление о Путине
Сенатор Уорнер: провал США в финансировании Украины будет подарком Путину
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Провал Соединенных Штатов Америки в согласовании дальнейшей помощи Украине будет подарком для президента России Владимира Путина, заявил американский сенатор от Вирджинии Марк Уорнер на своей странице в соцсети X.
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"Знаете, у кого будет наилучшее Рождество? У Владимира Путина", — написал политик.
Во вторник лидер демократов в сенате США Чак Шумер признал, что сенаторам не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе. Сенат должен вернуться к полноценной работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на рождественско-новогодние каникулы еще неделю назад.
Ранее лидеры обеих фракций американского сената заявили, что на переговорах о миграционной реформе в обмен на помощь Украине достигнут прогресс. Верхняя палата конгресса решила не расходиться на зимние каникулы и продолжить согласование с Белым домом сделки, которая бы позволила провести через конгресс запрос на 61 миллиард долларов для Киева.
В отличие от сената палата представителей, которой также предстоит утверждать потенциальные договоренности, не стала их дожидаться и ушла на каникулы с намерением вернуться 9 января. В обмен на ассигнование дополнительных средств в пользу Украины республиканцы добиваются от администрации США усиления охраны южной границы и пресечения потока нелегальной миграции.