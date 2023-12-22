Рейтинг@Mail.ru
"Наилучший подарок". В конгрессе США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/podarok-1917459108.html
"Наилучший подарок". В конгрессе США сделали неожиданное заявление о Путине
"Наилучший подарок". В конгрессе США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 22.12.2023
"Наилучший подарок". В конгрессе США сделали неожиданное заявление о Путине
Провал Соединенных Штатов Америки в согласовании дальнейшей помощи Украине будет подарком для президента России Владимира Путина, заявил американский сенатор от РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:40
2023-12-22T13:40
в мире
украина
сша
киев
владимир путин
марк уорнер
чак шумер
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916984955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37bfc550777cac9ec719fb46da013913.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Провал Соединенных Штатов Америки в согласовании дальнейшей помощи Украине будет подарком для президента России Владимира Путина, заявил американский сенатор от Вирджинии Марк Уорнер на своей странице в соцсети X.&quot;Знаете, у кого будет наилучшее Рождество? У Владимира Путина&quot;, — написал политик.По его словам, неспособность США продлить помощь Киеву будет огромным подарком для российского руководства, поэтому Штатам нужно добиться этого в следующем году.Во вторник лидер демократов в сенате США Чак Шумер признал, что сенаторам не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе. Сенат должен вернуться к полноценной работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на рождественско-новогодние каникулы еще неделю назад.Ранее лидеры обеих фракций американского сената заявили, что на переговорах о миграционной реформе в обмен на помощь Украине достигнут прогресс. Верхняя палата конгресса решила не расходиться на зимние каникулы и продолжить согласование с Белым домом сделки, которая бы позволила провести через конгресс запрос на 61 миллиард долларов для Киева.В отличие от сената палата представителей, которой также предстоит утверждать потенциальные договоренности, не стала их дожидаться и ушла на каникулы с намерением вернуться 9 января. В обмен на ассигнование дополнительных средств в пользу Украины республиканцы добиваются от администрации США усиления охраны южной границы и пресечения потока нелегальной миграции.
https://ria.ru/20231222/zayavlenie-1917427507.html
https://ria.ru/20231222/zelenskiy-1917412327.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916984955_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_678e8a75644a6ad151b689985872b7cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир путин, марк уорнер, чак шумер, конгресс сша, политика
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Путин, Марк Уорнер, Чак Шумер, Конгресс США, Политика
"Наилучший подарок". В конгрессе США сделали неожиданное заявление о Путине

Сенатор Уорнер: провал США в финансировании Украины будет подарком Путину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Провал Соединенных Штатов Америки в согласовании дальнейшей помощи Украине будет подарком для президента России Владимира Путина, заявил американский сенатор от Вирджинии Марк Уорнер на своей странице в соцсети X.
«

"Знаете, у кого будет наилучшее Рождество? У Владимира Путина", — написал политик.

Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Финляндии сделали шокирующее заявление о России
Вчера, 11:51
По его словам, неспособность США продлить помощь Киеву будет огромным подарком для российского руководства, поэтому Штатам нужно добиться этого в следующем году.
Во вторник лидер демократов в сенате США Чак Шумер признал, что сенаторам не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе. Сенат должен вернуться к полноценной работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на рождественско-новогодние каникулы еще неделю назад.
Ранее лидеры обеих фракций американского сената заявили, что на переговорах о миграционной реформе в обмен на помощь Украине достигнут прогресс. Верхняя палата конгресса решила не расходиться на зимние каникулы и продолжить согласование с Белым домом сделки, которая бы позволила провести через конгресс запрос на 61 миллиард долларов для Киева.
В отличие от сената палата представителей, которой также предстоит утверждать потенциальные договоренности, не стала их дожидаться и ушла на каникулы с намерением вернуться 9 января. В обмен на ассигнование дополнительных средств в пользу Украины республиканцы добиваются от администрации США усиления охраны южной границы и пресечения потока нелегальной миграции.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
"Сам это сделает". В Китае раскрыли, что Зеленский скоро попросит у Путина
Вчера, 11:05
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ПутинМарк УорнерЧак ШумерКонгресс СШАПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала