https://ria.ru/20231222/podarki-1917581304.html

Правозащитники обратились в бундестаг из-за конфискации подарков из России

Правозащитники обратились в бундестаг из-за конфискации подарков из России - РИА Новости, 22.12.2023

Правозащитники обратились в бундестаг из-за конфискации подарков из России

Немецкие правозащитники объединения VADAR раскритиковали распространение санкций на новогодние посылки из РФ и обратились к депутатам бундестага с просьбой... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T20:56

2023-12-22T20:56

2023-12-22T20:56

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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Немецкие правозащитники объединения VADAR раскритиковали распространение санкций на новогодние посылки из РФ и обратились к депутатам бундестага с просьбой добиться правового ответа на действия таможенников, говорится в заявлении организации в Telegram-канале."В демократическом обществе нет и не может быть коллективной ответственности по языковому, национальному признаку или по этнической принадлежности", - заявили в организации. VADAR обратилась к депутатам бундестага с просьбой в кратчайшие сроки потребовать от федерального министерства юстиции и внутренних дел проверить факты дискриминации и дать правовую оценку действиям таможни. "Мы также обращаем внимание на грубое нарушение прав законопослушных граждан ФРГ из-за действий руководства государства, гражданами которого они не являются", - добавили правозащитники. По данным организации, отдельные таможни "с особым рвением" конфискуют личные вещи, предназначающиеся в качестве подарков, так как ответственность за соблюдение санкционного регламента и его трактовка лежит на местных таможенных органах земель, как это было ранее и в случае конфискации автомобилей с российскими номерами. Ранее таможня Германии опубликовала памятку о запрете на ввоз в страну подарков из России, подчеркнув, что такие посылки могут быть арестованы или конфискованы таможней. Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) была создана в июне 2022 года группой политиков в Германии для предотвращения дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии. Участники организации оказывают русскоязычному населению ФРГ, пострадавшему от русофобии, всеобъемлющую поддержку, в том числе юридическую.

https://ria.ru/20231126/sanktsii-1911980282.html

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