https://ria.ru/20231222/plity-1917569919.html

В ОЭЗ "Калуга" расширено производство бумаги-основы для мебельных плит

В ОЭЗ "Калуга" расширено производство бумаги-основы для мебельных плит - РИА Новости, 22.12.2023

В ОЭЗ "Калуга" расширено производство бумаги-основы для мебельных плит

Компания "Ультра Декор Рус" запустила на людиновской площадке ОЭЗ "Калуга" в Калужской области вторую линию производства декоративной бумаги-основы для... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T19:34

2023-12-22T19:34

2023-12-22T19:34

калужская область

россия

владислав шапша

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Компания "Ультра Декор Рус" запустила на людиновской площадке ОЭЗ "Калуга" в Калужской области вторую линию производства декоративной бумаги-основы для мебельных плит, объем инвестиций составил 7,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Сегодня важное событие для региональной экономики. Компания "Ультра Декор Рус" запускает вторую очередь производства на людиновской площадке ОЭЗ "Калуга"… Создание нового производства позволит заместить импорт декоративной бумаги, даст импульс для развития отечественной мебельной промышленности", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что открытие предприятия по выпуску декоративной бумаги-основы для мебельных плит состоялось ровно год назад, и тогда собственники наметили планы по развитию. "Помогли их реализовать. Они выполнены. Вторая очередь в работе. Это производственные линии по декорированию, импрегнированию бумаги-основы и производству CPL-пластиков", - написал глава Калужской области. Шапша выразил благодарность Минпромторгу РФ за поддержку проекта. По его словам, на открытие второй очереди приехал заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров. По данным Шапши, в новый проект инвестировано 7,5 миллиарда рублей. Дополнительно будет создано 160 рабочих мест. Учитывая предыдущие проекты, компания входит в число крупнейших промышленных объединений области, подчеркнул губернатор, и является первым в России предприятием полного цикла в своей сфере.

https://ria.ru/20231214/obrascheniya-1915868402.html

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россия, владислав шапша, калужская область