Рейтинг@Mail.ru
В ОЭЗ "Калуга" расширено производство бумаги-основы для мебельных плит - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
19:34 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/plity-1917569919.html
В ОЭЗ "Калуга" расширено производство бумаги-основы для мебельных плит
В ОЭЗ "Калуга" расширено производство бумаги-основы для мебельных плит - РИА Новости, 22.12.2023
В ОЭЗ "Калуга" расширено производство бумаги-основы для мебельных плит
Компания "Ультра Декор Рус" запустила на людиновской площадке ОЭЗ "Калуга" в Калужской области вторую линию производства декоративной бумаги-основы для... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T19:34
2023-12-22T19:34
калужская область
россия
владислав шапша
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589101510_0:119:3371:2015_1920x0_80_0_0_2b2ce551f96be433b197d1cb6757ffa4.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Компания "Ультра Декор Рус" запустила на людиновской площадке ОЭЗ "Калуга" в Калужской области вторую линию производства декоративной бумаги-основы для мебельных плит, объем инвестиций составил 7,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Сегодня важное событие для региональной экономики. Компания "Ультра Декор Рус" запускает вторую очередь производства на людиновской площадке ОЭЗ "Калуга"… Создание нового производства позволит заместить импорт декоративной бумаги, даст импульс для развития отечественной мебельной промышленности", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что открытие предприятия по выпуску декоративной бумаги-основы для мебельных плит состоялось ровно год назад, и тогда собственники наметили планы по развитию. "Помогли их реализовать. Они выполнены. Вторая очередь в работе. Это производственные линии по декорированию, импрегнированию бумаги-основы и производству CPL-пластиков", - написал глава Калужской области. Шапша выразил благодарность Минпромторгу РФ за поддержку проекта. По его словам, на открытие второй очереди приехал заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров. По данным Шапши, в новый проект инвестировано 7,5 миллиарда рублей. Дополнительно будет создано 160 рабочих мест. Учитывая предыдущие проекты, компания входит в число крупнейших промышленных объединений области, подчеркнул губернатор, и является первым в России предприятием полного цикла в своей сфере.
https://ria.ru/20231214/obrascheniya-1915868402.html
https://ria.ru/20231218/transport-1916560527.html
россия
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589101510_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_19b0563f42665fc009146466efef69ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владислав шапша, калужская область
Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Калужская область

В ОЭЗ "Калуга" расширено производство бумаги-основы для мебельных плит

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Калуга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Компания "Ультра Декор Рус" запустила на людиновской площадке ОЭЗ "Калуга" в Калужской области вторую линию производства декоративной бумаги-основы для мебельных плит, объем инвестиций составил 7,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня важное событие для региональной экономики. Компания "Ультра Декор Рус" запускает вторую очередь производства на людиновской площадке ОЭЗ "Калуга"… Создание нового производства позволит заместить импорт декоративной бумаги, даст импульс для развития отечественной мебельной промышленности", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Шапша обещал отработать все обращения калужан, поступившие президенту
14 декабря, 17:43
Он отметил, что открытие предприятия по выпуску декоративной бумаги-основы для мебельных плит состоялось ровно год назад, и тогда собственники наметили планы по развитию.
"Помогли их реализовать. Они выполнены. Вторая очередь в работе. Это производственные линии по декорированию, импрегнированию бумаги-основы и производству CPL-пластиков", - написал глава Калужской области.
Шапша выразил благодарность Минпромторгу РФ за поддержку проекта. По его словам, на открытие второй очереди приехал заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров.
По данным Шапши, в новый проект инвестировано 7,5 миллиарда рублей. Дополнительно будет создано 160 рабочих мест. Учитывая предыдущие проекты, компания входит в число крупнейших промышленных объединений области, подчеркнул губернатор, и является первым в России предприятием полного цикла в своей сфере.
Калуга - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Правительство Калужской области одобрило транспортную госпрограмму
18 декабря, 17:43
 
Калужская областьРоссияВладислав ШапшаКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала