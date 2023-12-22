https://ria.ru/20231222/peskov-1917436275.html
Принятие Украины в ЕС подорвет всю внутреннюю систему Европы, заявил Песков
Принятие Украины в ЕС подорвет всю внутреннюю систему Европы, заявил Песков - РИА Новости, 22.12.2023
Принятие Украины в ЕС подорвет всю внутреннюю систему Европы, заявил Песков
Принятие Украины в Евросоюз, вне зависимости от ее территориальных проблем, подорвет всю внутреннюю систему Европы, ЕС развалится, и трезвые головы это... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:28
2023-12-22T12:28
2023-12-22T13:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Принятие Украины в Евросоюз, вне зависимости от ее территориальных проблем, подорвет всю внутреннюю систему Европы, ЕС развалится, и трезвые головы это понимают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины."Слов много, а реально, конечно, принять в ЕС такую страну, как Украина, вне зависимости от ее территориальных проблем... Это просто подорвет всю систему Европейского союза. И трезвые головы понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять, и ЕС развалится", - сказал Песков в ответ на вопрос, не беспокоит ли Москву, в каких границах Украину планируется принимать в Евросоюз, и не будет ли претензий на четыре новых российских региона.Он добавил, что понимание серьезности этой проблемы "европейцы камуфлируют изрядной долей дискуссий"."Они в этом мастаки", - заметил Песков.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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европа, украина, в мире, дмитрий песков
Европа, Украина, В мире, Дмитрий Песков
Принятие Украины в ЕС подорвет всю внутреннюю систему Европы, заявил Песков
Песков: при вступлении Украины в Евросоюз он развалится
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Принятие Украины в Евросоюз, вне зависимости от ее территориальных проблем, подорвет всю внутреннюю систему Европы, ЕС развалится, и трезвые головы это понимают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины.
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"Слов много, а реально, конечно, принять в ЕС такую страну, как Украина, вне зависимости от ее территориальных проблем... Это просто подорвет всю систему Европейского союза. И трезвые головы понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять, и ЕС развалится", - сказал Песков в ответ на вопрос, не беспокоит ли Москву, в каких границах Украину планируется принимать в Евросоюз, и не будет ли претензий на четыре новых российских региона.
Он добавил, что понимание серьезности этой проблемы "европейцы камуфлируют изрядной долей дискуссий".
"Они в этом мастаки", - заметил Песков.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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