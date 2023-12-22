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Актер из фильма "Географ глобус пропил" умер в 32 года
Актер из фильма "Географ глобус пропил" умер в 32 года - РИА Новости, 22.12.2023
Актер из фильма "Географ глобус пропил" умер в 32 года
Российский актер Сергей Пепеляев скоропостижно умер в возрасте 32 лет, сообщил в "ВКонтакте" Тольяттинский драматический театр "Колесо". РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T00:26
2023-12-22T00:26
2023-12-22T01:41
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российский актер Сергей Пепеляев скоропостижно умер в возрасте 32 лет, сообщил в "ВКонтакте" Тольяттинский драматический театр "Колесо".Артиста не стало в понедельник, причиной смерти стала "внезапная" болезнь. "Коллектив театра "Колесо" выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея, всем, кто знал и любил его", - говорится в некрологе.Пепеляев родился в Перми 22 января 1992 года, в 2020-м окончил Пермский институт культуры по специальности "актер драматического театра и кино". С 2017 по 2020 год актер работал в Пермском театре "У Моста", в этом году он стал артистом Тольяттинского драматического театра.В 2013 году Пепеляев сыграл свою единственную роль в кино, сыграв старшеклассника в фильме "Географ глобус пропил".
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Актер из фильма "Географ глобус пропил" умер в 32 года
Актер Сергей Пепеляев из фильма "Географ глобус пропил" умер на 33-м году жизни