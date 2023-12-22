https://ria.ru/20231222/pensioner-1917471561.html
В Подмосковье ревнивый пенсионер ответит в суде за убийство супруги
В Подмосковье ревнивый пенсионер ответит в суде за убийство супруги - РИА Новости, 22.12.2023
В Подмосковье ревнивый пенсионер ответит в суде за убийство супруги
Суд ждет 77-летнего пенсионера, который, по данным следствия, из ревности избил супругу, а после задушил в подмосковном Клину, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:11
2023-12-22T14:11
2023-12-22T14:11
происшествия
клин
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд ждет 77-летнего пенсионера, который, по данным следствия, из ревности избил супругу, а после задушил в подмосковном Клину, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 77-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве 79-летней супруги (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) <...> Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд", - сказала она. По данным следствия, в августе 2023 года в одной из квартир в Клину между супругами на почве ревности произошла ссора, во время которой мужчина избил свою возлюбленную и задушил. Затем о преступлении он сообщил в правоохранительные органы. На допросе мужчина рассказал следователю об обстоятельствах и мотивах убийства, признав свою вину.
https://ria.ru/20231218/prigovor-1916526135.html
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происшествия, клин, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Клин, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье ревнивый пенсионер ответит в суде за убийство супруги
В подмосковном Клину ревнивый пенсионер ответит в суде за убийство супруги