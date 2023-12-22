https://ria.ru/20231222/penkin-1917553913.html

Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае

Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае - РИА Новости, 22.12.2023

Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае

Певец Сергей Пенкин отменил выступление в Дубае, чтобы прилететь в Россию и получить звание заслуженного артиста, подтвердил РИА Новости концертный агент... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T18:19

2023-12-22T18:19

2023-12-22T18:42

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Певец Сергей Пенкин отменил выступление в Дубае, чтобы прилететь в Россию и получить звание заслуженного артиста, подтвердил РИА Новости концертный агент артиста Вадим Колчков."Да, это правда. Сергей отменил 24 декабря концерт ради участия в церемонии получения звания", — сообщил Колчков.Он уточнил, что выступление Сергея Пенкина, не состоявшееся в декабре, перенесли на июнь следующего года. Агент артиста не уточнил, нужно ли зрителям сдавать билеты или они будут действительны на новую дату. По его словам, за это ответственна концертная площадка.По словам представителя Пенкина, к награде представила артиста РАМ имени Гнесиных, и в ее стенах запланировано торжественное вручение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей пенкин, дубай, россия, новости шоу-бизнеса, знаменитости