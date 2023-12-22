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Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае - РИА Новости, 22.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:19 22.12.2023 (обновлено: 18:42 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/penkin-1917553913.html
Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае
Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае - РИА Новости, 22.12.2023
Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае
Певец Сергей Пенкин отменил выступление в Дубае, чтобы прилететь в Россию и получить звание заслуженного артиста, подтвердил РИА Новости концертный агент... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T18:19
2023-12-22T18:42
шоубиз
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Певец Сергей Пенкин отменил выступление в Дубае, чтобы прилететь в Россию и получить звание заслуженного артиста, подтвердил РИА Новости концертный агент артиста Вадим Колчков.&quot;Да, это правда. Сергей отменил 24 декабря концерт ради участия в церемонии получения звания&quot;, — сообщил Колчков.Он уточнил, что выступление Сергея Пенкина, не состоявшееся в декабре, перенесли на июнь следующего года. Агент артиста не уточнил, нужно ли зрителям сдавать билеты или они будут действительны на новую дату. По его словам, за это ответственна концертная площадка.По словам представителя Пенкина, к награде представила артиста РАМ имени Гнесиных, и в ее стенах запланировано торжественное вручение.
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сергей пенкин, дубай, россия, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Сергей Пенкин, Дубай, Россия, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае

Пенкин отменил концерт в Дубае ради получения звания заслуженного артиста России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевец Сергей Пенкин
Певец Сергей Пенкин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Певец Сергей Пенкин отменил выступление в Дубае, чтобы прилететь в Россию и получить звание заслуженного артиста, подтвердил РИА Новости концертный агент артиста Вадим Колчков.
«

"Да, это правда. Сергей отменил 24 декабря концерт ради участия в церемонии получения звания", — сообщил Колчков.

Он уточнил, что выступление Сергея Пенкина, не состоявшееся в декабре, перенесли на июнь следующего года.

Агент артиста не уточнил, нужно ли зрителям сдавать билеты или они будут действительны на новую дату. По его словам, за это ответственна концертная площадка.
По словам представителя Пенкина, к награде представила артиста РАМ имени Гнесиных, и в ее стенах запланировано торжественное вручение.
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ШоубизСергей ПенкинДубайРоссияНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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