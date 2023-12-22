https://ria.ru/20231222/otshelnik-1917381667.html
Бурятские волонтеры привезли к врачам отшельника, 25 лет жившего в землянке
Бурятские волонтеры привезли к врачам отшельника, 25 лет жившего в землянке - РИА Новости, 22.12.2023
Бурятские волонтеры привезли к врачам отшельника, 25 лет жившего в землянке
В Тарбагатайском районе Бурятии волонтеры доставили к врачам для оформления инвалидности отшельника без кистей, 25 лет прожившего в землянке в лесу, рассказали... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T07:31
2023-12-22T07:31
2023-12-22T17:53
общество
тарбагатайский район
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УЛАН-УДЭ, 22 дек — РИА Новости. В Тарбагатайском районе Бурятии волонтеры доставили к врачам для оформления инвалидности отшельника без кистей, 25 лет прожившего в землянке в лесу, рассказали члены движения "Рожденные помогать" на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Совместно с главой муниципального образования "Сельское поселение Десятниковское" привезли из леса (данный человек живет в землянке более 25 лет) Леонида на обследование к врачам", — рассказали волонтеры.По их словам, о мужчине с ампутированными кистями рук членам организации рассказали жители села в начале лета. Ему положена группа инвалидности, сейчас ее оформляют. "Только уговоры и индивидуальный подход помогли привезти его в Центральную районную больницу", — отметили волонтеры. Леониду купили продукты и валенки, а также оформили полис ОМС.Как уточнила РИА Новости руководитель движения "Рожденные помогать" Юлия Тихонова, мужчина привык жить один и к людям возвращаться не собирается."Дедуле 60 лет, он охотник, 25 лет живет отшельником. Вышло так, что он с женой развелся и ушел в лес. У него брат есть, а еще тетка, которая хорошо помогает — продукты закупает, в баньку он ходит к ней. Но жить к ним не хочет", — рассказала собеседница агентства.По ее словам, раньше у мужчины была землянка, а сейчас он живет в небольшом срубе с железной печкой.
https://ria.ru/20180305/1515632542.html
https://ria.ru/20200603/1572359228.html
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общество, тарбагатайский район
Общество, Тарбагатайский район
Бурятские волонтеры привезли к врачам отшельника, 25 лет жившего в землянке
В Бурятии волонтеры доставили врачам мужчину, 25 лет жившего в землянке в лесу
УЛАН-УДЭ, 22 дек — РИА Новости.
В Тарбагатайском районе Бурятии волонтеры доставили к врачам для оформления инвалидности отшельника без кистей, 25 лет прожившего в землянке в лесу, рассказали члены движения "Рожденные помогать" на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
«
"Совместно с главой муниципального образования "Сельское поселение Десятниковское" привезли из леса (данный человек живет в землянке более 25 лет) Леонида на обследование к врачам", — рассказали волонтеры.
По их словам, о мужчине с ампутированными кистями рук членам организации рассказали жители села в начале лета. Ему положена группа инвалидности, сейчас ее оформляют.
"Только уговоры и индивидуальный подход помогли привезти его в Центральную районную больницу", — отметили волонтеры.
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Леониду купили продукты и валенки, а также оформили полис ОМС.
Как уточнила РИА Новости руководитель движения "Рожденные помогать" Юлия Тихонова, мужчина привык жить один и к людям возвращаться не собирается.
«
"Дедуле 60 лет, он охотник, 25 лет живет отшельником. Вышло так, что он с женой развелся и ушел в лес. У него брат есть, а еще тетка, которая хорошо помогает — продукты закупает, в баньку он ходит к ней. Но жить к ним не хочет", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, раньше у мужчины была землянка, а сейчас он живет в небольшом срубе с железной печкой.
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