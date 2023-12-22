https://ria.ru/20231222/otshelnik-1917381667.html

Бурятские волонтеры привезли к врачам отшельника, 25 лет жившего в землянке

Бурятские волонтеры привезли к врачам отшельника, 25 лет жившего в землянке - РИА Новости, 22.12.2023

Бурятские волонтеры привезли к врачам отшельника, 25 лет жившего в землянке

В Тарбагатайском районе Бурятии волонтеры доставили к врачам для оформления инвалидности отшельника без кистей, 25 лет прожившего в землянке в лесу, рассказали... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T07:31

2023-12-22T07:31

2023-12-22T17:53

общество

тарбагатайский район

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УЛАН-УДЭ, 22 дек — РИА Новости. В Тарбагатайском районе Бурятии волонтеры доставили к врачам для оформления инвалидности отшельника без кистей, 25 лет прожившего в землянке в лесу, рассказали члены движения "Рожденные помогать" на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Совместно с главой муниципального образования "Сельское поселение Десятниковское" привезли из леса (данный человек живет в землянке более 25 лет) Леонида на обследование к врачам", — рассказали волонтеры.По их словам, о мужчине с ампутированными кистями рук членам организации рассказали жители села в начале лета. Ему положена группа инвалидности, сейчас ее оформляют. "Только уговоры и индивидуальный подход помогли привезти его в Центральную районную больницу", — отметили волонтеры. Леониду купили продукты и валенки, а также оформили полис ОМС.Как уточнила РИА Новости руководитель движения "Рожденные помогать" Юлия Тихонова, мужчина привык жить один и к людям возвращаться не собирается."Дедуле 60 лет, он охотник, 25 лет живет отшельником. Вышло так, что он с женой развелся и ушел в лес. У него брат есть, а еще тетка, которая хорошо помогает — продукты закупает, в баньку он ходит к ней. Но жить к ним не хочет", — рассказала собеседница агентства.По ее словам, раньше у мужчины была землянка, а сейчас он живет в небольшом срубе с железной печкой.

https://ria.ru/20180305/1515632542.html

https://ria.ru/20200603/1572359228.html

тарбагатайский район

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общество, тарбагатайский район