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Разработчик рассказал о смене модулей на российской орбитальной станции - РИА Новости, 22.12.2023
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Наука
 
03:20 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/orbitalnaya_stantsiya-1917372146.html
Разработчик рассказал о смене модулей на российской орбитальной станции
Разработчик рассказал о смене модулей на российской орбитальной станции - РИА Новости, 22.12.2023
Разработчик рассказал о смене модулей на российской орбитальной станции
Российская орбитальная космическая станция (РОС), которая, как планируется, будет работать на околоземной орбите 50 лет, за это время может сменить три... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T03:20
2023-12-22T03:20
наука
россия
марс
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владимир путин
ркк "энергия"
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российская орбитальная космическая станция (РОС), которая, как планируется, будет работать на околоземной орбите 50 лет, за это время может сменить три поколения модулей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". "Закладываемые при создании РОС принципы, и в первую очередь принцип открытой модульной архитектуры, позволяют не ограничивать срок существования станции благодаря возможности замены отработавших свой ресурс модулей на новые", - сказал собеседник агентства. "Сама замена модулей будет производиться либо по истечении их назначенного срока службы (не менее 15 лет), либо при моральном устаревании модуля и необходимости совершенствования технического оснащения или при возникновении нештатных ситуаций, приводящих к невозможности функционирования модуля в составе станции. Возможно, за 50 лет может произойти смена до трёх поколений модулей", - добавил он. Ранее генконструктор по пилотируемым системам и комплексам России, генконструктор – заместитель гендиректора "Энергии" Владимир Соловьёв сообщил, что разработчики проектируют новую станцию с расчётом на срок её работы 50 лет. За это время на станции планируется отработать ключевые технологии, необходимые для полёта к другим планетам, в первую очередь, к Марсу. Предполагается, что в основе РОС будет ядро, к которому будут пристыкованы все остальные модули, что сделает возможной их замену. Как сообщал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, президент РФ Владимир Путин одобрил создание РОС, и активная работа по ней начнётся в 2024 году. Её стоимость глава госкорпорации оценил в 609 миллиардов рублей, 150 из которых потребуются в 2024-2026 годах. Первый модуль РОС планируется запустить в 2027 году, а через пять лет – завершить строительство станции на орбите. Она будет состоять из научно-энергетического, узлового, шлюзового, базового и целевых модулей. Основной особенностью новой станции будет орбита, планируется, что её наклонение составит 96,8 градуса. РОС за счёт этого будет видеть всю территорию России, что невозможно с МКС, летающей на орбите с наклонением 51,6 градуса. Кроме того, на высокоширотной орбите станция будет более подвержена влиянию космической радиации, изучение которой также необходимо для экспедиций в дальний космос. Как уточнил в ноябре директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович, условия на орбите РОС будут "насколько вообще возможно на околоземной орбите" приближенными к межпланетным.
https://ria.ru/20231107/rf-1907866434.html
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россия, марс, владимир соловьев (космонавт), владимир путин, ркк "энергия", юрий борисов (роскосмос)
Наука, Россия, Марс, Владимир Соловьев (космонавт), Владимир Путин, РКК "Энергия", Юрий Борисов (Роскосмос)
Разработчик рассказал о смене модулей на российской орбитальной станции

РКК "Энергия": РОС может сменить три поколения модулей за 50 лет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФрагмент макета новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Фрагмент макета новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Фрагмент макета новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российская орбитальная космическая станция (РОС), которая, как планируется, будет работать на околоземной орбите 50 лет, за это время может сменить три поколения модулей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".
«
"Закладываемые при создании РОС принципы, и в первую очередь принцип открытой модульной архитектуры, позволяют не ограничивать срок существования станции благодаря возможности замены отработавших свой ресурс модулей на новые", - сказал собеседник агентства.
"Сама замена модулей будет производиться либо по истечении их назначенного срока службы (не менее 15 лет), либо при моральном устаревании модуля и необходимости совершенствования технического оснащения или при возникновении нештатных ситуаций, приводящих к невозможности функционирования модуля в составе станции. Возможно, за 50 лет может произойти смена до трёх поколений модулей", - добавил он.
Ранее генконструктор по пилотируемым системам и комплексам России, генконструктор – заместитель гендиректора "Энергии" Владимир Соловьёв сообщил, что разработчики проектируют новую станцию с расчётом на срок её работы 50 лет. За это время на станции планируется отработать ключевые технологии, необходимые для полёта к другим планетам, в первую очередь, к Марсу.
Предполагается, что в основе РОС будет ядро, к которому будут пристыкованы все остальные модули, что сделает возможной их замену.
Как сообщал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, президент РФ Владимир Путин одобрил создание РОС, и активная работа по ней начнётся в 2024 году. Её стоимость глава госкорпорации оценил в 609 миллиардов рублей, 150 из которых потребуются в 2024-2026 годах.
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Первый модуль РОС планируется запустить в 2027 году, а через пять лет – завершить строительство станции на орбите. Она будет состоять из научно-энергетического, узлового, шлюзового, базового и целевых модулей. Основной особенностью новой станции будет орбита, планируется, что её наклонение составит 96,8 градуса.
РОС за счёт этого будет видеть всю территорию России, что невозможно с МКС, летающей на орбите с наклонением 51,6 градуса. Кроме того, на высокоширотной орбите станция будет более подвержена влиянию космической радиации, изучение которой также необходимо для экспедиций в дальний космос. Как уточнил в ноябре директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович, условия на орбите РОС будут "насколько вообще возможно на околоземной орбите" приближенными к межпланетным.
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